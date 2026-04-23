El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte que este jueves 23 de abril el clima en México será un verdadero campo de batalla. Las temperaturas extremas, que rompen récords históricos, y las tormentas repentinas marcarán la jornada en gran parte del territorio nacional, obligando a la población a tomar medidas preventivas inmediatas para salvaguardar su bienestar. Este es el pronóstico del clima:

Si vives en Jalisco o en la región del occidente del país, prepárate para un ambiente sumamente sofocante desde antes del mediodía . La intensa onda de calor no cede terreno y los termómetros podrían superar fácilmente los 40 grados Celsius en varias zonas durante la tarde , poniendo en grave riesgo la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El avance implacable de la onda de calor en el territorio

Una poderosa circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es la principal responsable de mantener este peligroso domo de aire caliente sobre nosotros. A partir de hoy, el calor extremo se expande oficialmente hacia Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, elevando las alertas sanitarias en todas estas entidades federativas.

En estados severamente castigados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius . Ante este panorama, los expertos médicos señalan que es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el horario crítico que comprende entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación severa.

Para nuestra querida región tapatía y sus municipios aledaños, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero lamentablemente sin ninguna probabilidad de lluvia que ayude a refrescar el ambiente . El clima matutino será apenas fresco, pero la tarde se tornará muy calurosa, exigiendo máxima precaución a quienes realizan actividades al aire libre, deportes o trabajos físicos intensos bajo los rayos del sol.

Frente frío 46: Vientos huracanados, tolvaneras y caída de granizo

Mientras el centro y sur del país literalmente arden por las altas temperaturas, el noroeste de México enfrenta el embate directo y agresivo del frente frío 46 . Este sistema frontal, en constante interacción con una línea seca, provocará rachas de viento huracanadas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en toda la franja de la frontera norte.

Entidades como Sonora, Chihuahua y Durango se encuentran actualmente en alerta máxima por la posible formación de tolvaneras que reducirán drásticamente la visibilidad en las principales carreteras y autopistas. Si tienes la necesidad imperiosa de conducir por estas zonas afectadas, las autoridades de tránsito recomiendan hacerlo con las luces encendidas, a muy baja velocidad y extremando todas las precauciones posibles.

Además de los fuertes vientos, la inestabilidad atmosférica desatará lluvias puntuales fuertes acompañadas con posible caída de granizo de diverso tamaño en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por lo tanto, te sugerimos no guardar el paraguas ni el impermeable si te encuentras en el noreste del territorio nacional, ya que el clima cambiará de forma abrupta y sin previo aviso.

Lluvias en el centro y sur: ¿Dónde lloverá con fuerza hoy?

El constante y abundante ingreso de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México generará precipitaciones muy significativas durante la tarde y noche. Estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperan fuertes chubascos con lluvias intensas que podrían causar encharcamientos severos, peligrosos deslaves e inundaciones repentinas en las zonas más bajas y vulnerables.

En el Valle de México y estados aledaños como Tlaxcala y Morelos, los meteorólogos pronostican intervalos de chubascos vespertinos que seguramente sorprenderán a más de un transeúnte desprevenido. Estas tormentas estarán acompañadas de fuertes descargas eléctricas, por lo que se recomienda encarecidamente buscar un refugio seguro, evitar áreas arboladas y desconectar aparatos electrónicos para evitar accidentes lamentables.

Para enfrentar este caótico, impredecible y contrastante jueves meteorológico sin sufrir ningún tipo de contratiempos, te compartimos una lista de recomendaciones esenciales y muy prácticas:

• Hidrátate constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural al día.

• Usa protector solar: Aplícalo generosamente cada cuatro horas.

• Vigila el cielo: Mantente siempre atento a los avisos oficiales de Protección Civil.

• Asegura objetos: Retira de inmediato macetas o láminas sueltas de tu azotea.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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