La cuenta regresiva ha comenzado para miles de beneficiarios que aún no acuden por su medio de pago oficial para la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Como medio comprometido con la información útil en Jalisco y todo México, te explicamos el paso a paso para que no pierdas este beneficio.

El tiempo se agota para los beneficiarios

La Secretaría de Bienestar ha lanzado un aviso de máxima prioridad y sentido de urgencia para las personas en todo el territorio nacional, incluyendo a los miles de habitantes de Jalisco, quienes se registraron en febrero a la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El periodo oficial para la entrega de la Tarjeta Bienestar concluye de manera improrrogable este próximo sábado 25 de abril .

Quienes realizaron su registro durante el mes de febrero deben actuar de inmediato. Dejar pasar esta fecha límite podría retrasar indefinidamente el acceso a los recursos económicos que por derecho les corresponden a los sectores más vulnerables, dejándolos sin su sustento bimestral.

La urgencia de este llamado radica en que el Banco del Bienestar es la única vía autorizada por el Gobierno Federal para dispersar estos fondos. Sin este plástico en tus manos, será absolutamente imposible cobrar los depósitos, afectando directamente tu economía familiar.

¿Cómo saber dónde y cuándo acudir exactamente?

La titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes, explicó detalladamente que este proceso de bancarización está diseñado para ser rápido, transparente y sin la intervención de ningún tipo de intermediarios que puedan condicionar la entrega de los programas sociales.

Para lograr una logística eficiente y ordenada, los derechohabientes están recibiendo un mensaje de texto (SMS) en el número celular que proporcionaron al hacer su trámite. Es fundamental mantener el dispositivo encendido, con señal y revisar la bandeja de entrada constantemente.

Este mensaje de texto contiene la información exacta y personalizada del día, la hora y el módulo específico al que deben presentarse . Las autoridades piden respetar estrictamente estos horarios para evitar largas filas, aglomeraciones y agilizar la atención de todos los asistentes.

Si por alguna razón técnica o de señal no has recibido el SMS, no todo está perdido. Puedes ingresar tu CURP directamente en el portal oficial (www.gob.mx/bienestar) para conocer tu sede asignada de forma inmediata y no perder la oportunidad de recoger tu herramienta de cobro.

Requisitos obligatorios para asegurar tu apoyo económico

Es vital recordar el enorme impacto de estos programas sociales: actualmente, más de 3 millones de mexicanas reciben la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo económico que reconoce su esfuerzo histórico en el cuidado de sus familias y su aportación al país.

Por su parte, 13.6 millones de personas ya cuentan con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este es un derecho constitucional indiscutible que premia la trayectoria, la preservación de la cultura y los saberes de quienes tienen más de 65 años.

Para sumarte a este extenso padrón de beneficiarios y recibir tu tarjeta sin contratiempos antes del cierre definitivo de esta etapa, debes cumplir estrictamente con los siguientes requisitos indispensables al momento de presentarte en tu módulo asignado por la secretaría:

Tips rápidos para tu cita: Acude puntualmente en la fecha y hora que te fue asignada. Lleva ropa cómoda, mantente hidratado y, si es necesario, asiste acompañado de una persona de confianza que te auxilie durante el proceso de entrega para mayor seguridad.

Documentación clave: Lleva contigo una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o credencial de INAPAM), presentando el documento original y una copia legible. Además, entrega el comprobante de trámite que te dieron en febrero; sin él, los servidores no podrán entregarte tu tarjeta.

ESPECIAL / Secretaría del Bienestar

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la Secretaría del Bienestar

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