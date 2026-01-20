El Poder Legislativo de Jalisco nombró a Eduardo Cipriano Manzanilla como responsable de la Fiscalía Anticorrupción del estado, tras alcanzar un consenso político entre las distintas fuerzas parlamentarias.

La designación se concretó luego de varias horas de deliberación en la Junta de Coordinación Política, donde Cipriano Manzanilla obtuvo 32 votos a favor. Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco.

El proceso de selección partió de una terna enviada por el Gobernador, integrada además por Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, y Ricardo Sánchez Beruben, funcionario de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal. Durante la votación, uno de los aspirantes recibió un voto, mientras que cuatro sufragios fueron anulados.

Uno de los aspirantes recibió solo un voto. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Cipriano Manzanilla relevará a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar y tomará posesión del cargo el 15 de febrero, con una gestión prevista de siete años al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Quién es Eduardo Cipriano Manzanilla?

Eduardo Cipriano Manzanilla es licenciado en Derecho y cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la administración pública de Jalisco. Ha ocupado posiciones estratégicas en el ámbito jurídico del Gobierno estatal, destacándose por su especialización en Derecho Constitucional.

Desde al menos 2019, ha participado activamente en funciones gubernamentales, entre ellas su paso como Abogado General del Gobernador, cargo desde el cual tuvo un papel relevante en la toma de decisiones legales del Ejecutivo estatal.

El jurista obtuvo 32 votos. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Posteriormente, asumió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco, responsabilidad que mantenía hasta su nombramiento como fiscal.

Asimismo, su carrera incluye participación en procesos de selección para el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con registros del Instituto Nacional Electoral.

En conjunto, se trata de un jurista con experiencia en el diseño, interpretación y aplicación del marco legal, con una presencia constante en la estructura institucional del Gobierno de Jalisco.

