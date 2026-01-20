Parque Nacional Sierra Mazati es certificado como área federal de conservación en Jalisco

Este martes el Parque Natural Sierra Mazati recibió el certificado como área destinada voluntariamente a la conservación de carácter federal.

Jorge Ignacio Pereda director del Parque Natural Sierra Mazati detalló, que fueron 1,070 hectáreas de bosque las que quedan protegidas y en una segunda etapa se prevé proteger 430 hectáreas más, para sumar 1,500.

“Es la más grande del Occidente del país de los cuatro estados, Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco privada”,

explicó que para obtener este reconocimiento tardaron más de 30 años primero en la reforestación y luego en el proceso de la certificación 2 años y medio.

“Muchas veces el desconocimiento de lo que significan los procesos de certificación no los toma uno en cuenta, pero son reglas establecidas y cumplirlas lleva un tiempo, pero más que nada eran temas jurídicos” Añadió.

El directivo hizo una invitación para que otras áreas naturales busquen una certificación ya que tener un área certificada, además de una satisfacción implica un compromiso, es una maravilla que la naturaleza nos regala cosas que no tienen precio.

El parque, ubicado en Tapalpa y Chiquilistlán, recibió la certificación por parte de Pedro Álvarez Icazar, Comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Con la certificación, Jalisco alcanza 14 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación Federal (ADVC), que en conjunto suman 9 mil 544 hectáreas.

“Tenemos un millón 345 mil en todo el país de los cuales el 80 por ciento están en Oaxaca y aquí en Jalisco ya se empieza hacer una tendencia.

El funcionario federal hizo un llamado a la colaboración entre el sector privado y el sector publico para incrementar las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. Para final del sexenio se espera que sean más de doscientas áreas a nivel nacional.

Explicó que la principal barrera que ve, es que muchas veces no hay un esfuerzo conjunto entre sector público y privado para incrementar los bosques protegidos.

El reconocimiento fue entregado en la casa de la cultura de Tapalpa por el comisionado y la titular de la secretaria de medio ambiente Paola Bauche y los presidentes municipales de Tapalpa y Chiquilistlán.

El bosque certificado cuenta con pino-encino, cañadas con vegetación abundante y escurrimientos temporales , ecosistemas fundamentales para la captación e infiltración de agua.

El programa federal es un instrumento mediante el cual propietarios de ejidos, comunidades, particulares u organizaciones deciden voluntariamente conservar sus predios para proteger la biodiversidad, sin perder la propiedad de la tierra.

La secretaria Paola Bauche destacó el trabajo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de las áreas naturales de la entidad, en este caso, de un valioso territorio localizado en los municipios de Tapalpa y Chiquilistlán.

También agradeció a Jorge Ignacio Pereda, director y Fundador del Parque Natural Sierra Mazati, por ser ejemplo para otros particulares en materia de conservación del patrimonio natural de Jalisco.

Este parque natural es hábitat de especies emblemáticas como el jaguar, puma, ocelote, tigrillo, gato montés y guajolote silvestre , así como de flora y fauna en alguna categoría de riesgo y especies endémicas de México

¿Qué son la ADVC?

Son áreas destinadas voluntariamente por el propietario del predio, que puede ser una persona física, moral, privada, pueblos y comunidades indígenas o una organización social.

Este tipo de instrumento representa un blindaje ante obras públicas, incluyendo explotación minera o de hidrocarburos y solo permite usos y aprovechamientos sustentables.

La importancia de las ADVC radica en sus beneficios medioambientales, entre los cuales están la mitigación del cambio climático, regulación del clima, mejora en la calidad del aire, mejora en la calidad del agua, protección de la dinámica de los ecosistemas, conservación de especies de flora y fauna.



YC