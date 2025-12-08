Este lunes 8 de diciembre se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esta posibilidad es más fuerte al caer la tarde y para mañana martes. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en la región.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para este día en la ciudad cielo mayormente nublado. Algunos episodios de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día. Ambiente fresco . Las temperaturas esperadas este día serán máximas de 22-24 °C y mínimas de 13-15 °C.

Clima en Guadalajara

05:00 PM 18% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 54% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 33% de probabilidad de lluvia 21 °C 08:00 PM 11% de probabilidad de lluvia 20 °C 09:00 PM 13% de probabilidad de lluvia 19 °C 10:00 PM 14% de probabilidad de lluvia 18 °C

El pronóstico de lluvia para este día es del 54 por ciento y seguirá siendo alto mañana martes, alrededor del 64 por ciento . A partir del miércoles esta posibilidad disminuye considerablemente.

Clima en México hoy

La combinación de vientos intensos en altura (corriente en chorro), con el ingreso de humedad del Pacífico estará favoreciendo precipitaciones ligeras e intermitentes en buena parte de la región Occidente, Altiplano y en la vertiente del Golfo de México en el transcurso de la primera mitad de la semana, especialmente entre lunes y martes.

De manera particular para el Estado de Jalisco se espera un lunes con cielo parcialmente nublado, episodios de precipitación ligera, aunque puntualmente se podrían registrar algunos chubascos e incluso tormentas en zonas montañosas .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

