Este lunes 8 de diciembre se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esta posibilidad es más fuerte al caer la tarde y para mañana martes. Estos son los detalles:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en la región.El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para este día en la ciudad cielo mayormente nublado. Algunos episodios de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día. Ambiente fresco. Las temperaturas esperadas este día serán máximas de 22-24 °C y mínimas de 13-15 °C.El pronóstico de lluvia para este día es del 54 por ciento y seguirá siendo alto mañana martes, alrededor del 64 por ciento. A partir del miércoles esta posibilidad disminuye considerablemente. La combinación de vientos intensos en altura (corriente en chorro), con el ingreso de humedad del Pacífico estará favoreciendo precipitaciones ligeras e intermitentes en buena parte de la región Occidente, Altiplano y en la vertiente del Golfo de México en el transcurso de la primera mitad de la semana, especialmente entre lunes y martes. De manera particular para el Estado de Jalisco se espera un lunes con cielo parcialmente nublado, episodios de precipitación ligera, aunque puntualmente se podrían registrar algunos chubascos e incluso tormentas en zonas montañosas.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel