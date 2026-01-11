Este domingo 11 de enero, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con un ambiente frío y nubes dispersas, sin embargo, se prevé una tarde agradable con temperaturas más calidad. Conoce los detalles del clima a continuación:

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del gobierno de México, prevé para Jalisco, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con posibles lluvias aisladas. Por la mañana, ambiente fresco y de frío a muy frío, con posibles heladas en zonas montañosas de la entidad. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región.

Por otro lado, según el informe de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, este domingo se registra una mañana fría en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con nubes dispersas y viento débil. La temperatura mínima al amanecer es de 11° C.

Para la tarde se espera que el ambiente sea agradable, con una temperatura máxima de 24° C durante el día.

En la noche se estima un ambiente fresco templado, siendo fresco en la periferia de la metrópoli, con nubes dispersas y viento débil.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan previó que una masa de aire frío asociada al frente frío número 27 ocasionará viento moderado a fuerte en algunas zonas del territorio, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Sinaloa (noreste), Durango, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país.

Probabilidad de lluvia engelante: zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas.

Pronóstico de viento para hoy:

Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Tabasco.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: golfo de California y Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Con información de SMN y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB





