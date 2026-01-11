Domingo, 11 de Enero 2026

Guadalajara amanece fría, pero se espera tarde agradable este domingo

El día de hoy se registra en la metrópoli un descenso de temperatura durante las primeras horas de la mañana, sin embargo, la tarde será más cálida

Conoce el pronóstico del clima para el Área Metropolitana de Guadalajara de este domingo 11 de enero de 2026. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Este domingo 11 de enero, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con un ambiente frío y nubes dispersas, sin embargo, se prevé una tarde agradable con temperaturas más calidad. Conoce los detalles del clima a continuación:

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del gobierno de México, prevé para Jalisco, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con posibles lluvias aisladas. Por la mañana, ambiente fresco y de frío a muy frío, con posibles heladas en zonas montañosas de la entidad. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región.

Por otro lado, según el informe de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, este domingo se registra una mañana fría en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con nubes dispersas y viento débil. La temperatura mínima al amanecer es de 11° C.

Para la tarde se espera que el ambiente sea agradable, con una temperatura máxima de 24° C durante el día.

En la noche se estima un ambiente fresco templado, siendo fresco en la periferia de la metrópoli, con nubes dispersas y viento débil.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan previó que una masa de aire frío asociada al frente frío número 27 ocasionará viento moderado a fuerte en algunas zonas del territorio, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones. 

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Sinaloa (noreste), Durango, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país.

Probabilidad de lluvia engelante: zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas.

Pronóstico de viento para hoy:

Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Tabasco.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: golfo de California y Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Con información de SMN y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

