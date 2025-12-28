Este domingo 28 de diciembre se estima que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantenga temperaturas frescas al amanecer y al caer la noche, mientras que el sol predominará durante las horas centrales del día. Conoce el pronóstico a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y descargas eléctricas. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región y frío en zonas serranas del estado. Por la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso. El viento será de dirección variable, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h en las costas de la región.

El Área Metropolitana de Guadalajara registra un amanecer fresco; no obstante, con el transcurso de las horas se espera un incremento en la temperatura, dando paso a un ambiente más cálido. De acuerdo con el reporte meteorológico, la jornada estará marcada por cielos mayormente soleados con algunas nubes dispersas, aunque el ambiente fresco regresará una vez que el sol se oculte. La probabilidad de lluvias es de baja a nula.

Pronóstico de temperaturas para Guadalajara

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, así se comportará la temperatura este domingo 28 de diciembre:

Hora Temperatura 8:00 13° C 9:00 16° C 11:00 21° C 14:00 25° C 17:00 20° C 20:00 22° C 23:00 18° C

Clima nacional

Pronóstico de lluvias para hoy:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la noche de hoy y la madrugada del lunes): norte de Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

35 a 40 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (costa), Tabasco (costa), Chiapas (oeste), Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

