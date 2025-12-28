Al cierre de 2025, en Jalisco fueron sustituidas un millón 55 mil 550 placas como parte del proceso de reemplacamiento vehicular.

En un comunicado, el Gobierno del Estado informó que el último trimestre de 2025 fue el periodo de mayor afluencia, ya que en octubre se registraron más de 120 mil sustituciones, noviembre cerró con más de 150 mil canjes, y diciembre alcanzó más de 180 mil placas reemplazadas.

“Se hace un llamado a las y los contribuyentes que realizaron el pago de su refrendo 2025, pero que aún no han realizado el canje de placas, a agendar su cita para la sustitución de láminas, recordando que cuentan con una prórroga durante los primeros tres meses de 2026 para completar el trámite, sin costo adicional por dotación”, dijo la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

Lee también: Estos serán los nuevos elementos en Chivas para el Clausura 2026

La dependencia recordó que las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025, y que se encuentren obligadas a sustituir sus láminas, deberán cubrir en 2026 el costo por dotación de placas, el cual asciende a 2 mil 500 pesos .

También se informa que la atención en las oficinas recaudadoras se reanudará a partir del 2 de enero, con horarios de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, y sábados de 08:00 a 14:00 horas .

“La Secretaría de la Hacienda Pública reitera su compromiso de seguir facilitando los trámites y brindando siempre la mejor atención a las y los jaliscienses, así como reconoce el trabajo coordinado del personal que labora en las oficinas recaudadoras del estado, quienes atendieron de manera permanente la alta demanda registrada, especialmente en los últimos meses del año.

Para agendar la cita, a partir del 2 de enero de 2026 se debe ingresar al portal oficial.

Te recomendamos: Localizan y entierran a ballena muerta en Punta Pérula

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF