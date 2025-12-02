Este martes 2 de diciembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el inicio de Farmacias para el Bienestar, un programa social del Gobierno Federal que surtirá de manera gratuita las recetas médicas de personas vulnerables en el país.

De acuerdo con la Mandataria, la entrega de medicamentos se hará en los módulos que estarán ubicados en centros de salud pública y en las Tiendas del Bienestar.

Con 500 farmacias, el programa arranca hoy en el Estado de México (Edomex), no obstante, se prevé que para marzo del próximo año la cobertura se extienda a todos los estados de la República.

"Iniciamos hoy en el Estado de México [...] Inicia en el Estado de México y el próximo año, en marzo, ya tendremos en todas las entidades de la República", mencionó Sheinbaum.

¿Quiénes podrán recibir medicamentos gratuitos en las Farmacias del Bienestar?

Durante la conferencia se informó que las Farmacias del Bienestar complementará el programa de Salud Casa por Casa, con el cual se realizan visitas domiciliarias para dar atención médica a adultos mayores y personas con discapacidad. De este modo, los beneficiarios podrán recoger los medicamentos que les sean recetados de manera completamente gratuita.

"Hoy inician operaciones las Farmacias del Bienestar, donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos de recetas del programa", explicó la Presidenta.

“A través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al Centro de Salud a hacer la fila, que normalmente hay para las farmacias, entonces va a haber afuera y la próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, detalló.

"Hoy inician operaciones las Farmacias del Bienestar, donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos", explicó Sheinbaum.

¿Cómo funcionan las Farmacias del Bienestar?

La Secretaría de Salud detalló este martes el nuevo proceso para la emisión de recetas y distribución de medicamentos gratuitos a través de las Farmacias del Bienestar, como parte del programa de visitas domiciliarias.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, explicó que este modelo permitirá que "nadie tenga que gastar de su propio recurso para obtener los medicamentos que consume", particularmente quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia.

Clark detalló que en las visitas domiciliarias —que ya alcanzan un primer levantamiento de datos de casi 14 millones de personas— se elabora un expediente clínico electrónico sin precedentes, con información completa del estado de salud de más del 10% de la población mexicana.

En la segunda consulta, ya con personal médico, se emitirán recetas en tres casos:

1. Pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión o dislipidemia);

2. Personas que ya tenían una receta, pero no la presentan o no han podido adquirir su medicamento;

3. Nuevos diagnósticos: pacientes que durante la visita resulten con niveles altos de glucosa o presión y requieran iniciar tratamiento de inmediato.

En estos casos, una consulta telefónica con médicos especializados permitirá emitir una receta al momento.

Una vez generada la receta, los beneficiarios serán informados exactamente en qué farmacia deberán recoger sus medicamentos, evitando búsquedas y traslados largos.

Clark anunció que ya están habilitados más de 500 módulos externos a los centros de salud del Estado de México, donde los usuarios no necesitarán ficha, cita ni trámite alguno.

"Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta, y el personal especializado entregará sus medicinas. Entrarán y saldrán rapidísimo" , afirmó.

Cada centro de salud contará también con un anaquel con más de 5 mil cajas de medicamentos para evitar desabasto. La primera fase inicia con 22 tipos de medicamentos, que corresponden al 80% de lo que consumen los adultos mayores, según el censo previo.

El programa contempla regresar a los hogares cada dos meses para verificar presión arterial y glucosa, y emitir nuevas recetas. El objetivo es mantener controlados a los pacientes y evitar complicaciones.

¿Cuándo empieza la entrega de medicamentos?

Las primeras entregas comenzaron en cuatro unidades del Estado de México: Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola (programa IMSS-Bienestar, Atlacomulco); Centro de Salud Santa Clara (Ecatepec).

En ese sentido, la gobernadora Delfina Gómez, supervisó el arranque desde Naucalpan, acompañada por personal de salud y los primeros beneficiarios.

Para "blindar" las recetas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó la digitalización y explicó que tiene fecha, grupo de clasificación de las personas, folio y un código de barras. "La enfermera en la tableta captura el número de folio y con la tableta también captura el código de barras", refirió.

Para evitar que alguien pueda llegar con una receta que no es la original, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que pasa al expediente directamente del enfermo en el centro de salud: "O sea que se cierra el círculo y queda documentado en el centro de salud".

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que también se cuenta con un área de telemedicina con médicos quienes las enfermeras "les pueden llamar permanentemente por si tienen alguna duda, incluso puede haber una consulta de telemedicina en el domicilio".

