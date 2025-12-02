Martes, 02 de Diciembre 2025

El desconocido parque de Guadalajara con un árbol gigante de vochos que pocos conocen

Este lugar se encuentra una estructura que fue ganadora en la Bienal de Escultura en la ciudad

La increíble y enorme escultura está hecha de partes de automóviles Volkswagen. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En el Parque Juan Soriano que se encuentra una inusual escultura central; un “árbol de vochos”, del artista Jorge Jurado, el cual es el atractivo del lugar.

Jorge Jurado ganó con su obra la primera edición de la Bienal de Escultura en Guadalajara en 2008, organizada por el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara, y en la que participaron 45 proyectos de 23 países. 

La escultura consta de siete vochos que simula los troncos, ramas y copas de árboles, situados sobre estructuras de acero, y todo pintado de color rojo terracota, su nombre es "Bosque In-Móvil" y mide casi 10 metros de altura.

 EL INFORMADOR/ARCHIVO
Se pensó en construirla al año siguiente de la Bienal, pero tras un retraso debido a la contingencia de influenza A-H1N1 de ese tiempo, la construcción de pospuso y estuvo lista hasta el verano de 2010. 

¿Cuál es el concepto de la estructura?

El concepto de la pieza es una reflexión sobre la sustentabilidad, el desperdicio que genera en sus consumos y la falta de áreas verdes en la ciudad. 

Una de las razones por las que gustó a las personas, es porque no se trata sólo de una escultura, sino también de un espacio en el que el observador puede interactuar con la pieza.

 EL INFORMADOR/ARCHIVO
Ahora el Bosque In-Móvil es un ícono en el parque donde s encuentra, que además sirve como punto de referencia de reunión identificable para todos. 

¿Cómo llegar al Parque Juan Soriano? 

El Parque Juan Soriano está ubicado avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara, Jalisco.

