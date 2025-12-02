Magistrados del TEPJF defienden resoluciones sobre elección 2024

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentaron el libro "Entre la Constitución y la campaña mediática" en el marco de la edición 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Los magistrados de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, coincidieron y defendieron que el TEPJF ha cumplido con su función de hacer valer la Constitución y brindar seguridad jurídica a través de sus fallos esto ante la polémica y críticas recibidas tras otorgar una mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado a Morena y aliados, acusando la oposición que hubo una sobrerrepresentación con la asignación de curules plurinominales.

"Lejos de vulnerar la Constitución o alterar la voluntad popular, la resolución que se analiza reafirmó los límites que regulan el equilibrio entre las mayorías políticas y la proporcionalidad democrática", dijo Felipe Fuentes Barrera.

Felipe de la Mata aclaró que el órgano jurisdiccional no se dejó doblar por las presiones que diversos académicos emprendieron con la pretensión de que incumpliera con su obligación como tribunal constitucional al resolver las impugnaciones sobre la asignación de curules plurinominales.

Ambos magistrados afirman que el libro ofrece una explicación para los ciudadanos sobre la decisión que tomó el TEPJF y que se ajustó a lo que este Tribunal ha aplicado desde 1996 y los criterios sostenidos desde entonces.

Además, Fuentes Barrera dejó en claro que la Sala Superior no tiene militancia, sino imparcialidad y apego estricto a la Constitución, señalando también que la independencia judicial no se mide por la conveniencia de los efectos de sus sentencias, sino por la fidelidad que se tiene con el texto constitucional y la previsibilidad de las decisiones judiciales conforme a precedentes, lo cual abona a la certeza y a la seguridad jurídica.

Por otro lado, aseguraron que la Sala Superior ha construido un sistema robusto para asegurar que cada curul refleje el voto ciudadano y que la representación proporcional opere como un instrumento de equilibrio y no de distorsión. Dijo que, frente a los cuestionamientos, la sentencia se erige como una defensa de la normalidad constitucional sin reinterpretar las reglas del juego.

