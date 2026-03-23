Con el Plan Integral de Recuperación de Vivienda, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga busca transformar la zona conocida popularmente como el "Chernóbil" mexicano, debido a la situación de abandono en la que estuvo durante varios años. Ahora el área fue rehabilitada con el objetivo de ofrecer opciones de viviendas dignas y asequibles a la ciudadanía, y fue rebautizada como Arbolada del Mirador.

Dicho plan fue diseñado para facilitar la rehabilitación, ocupación y consolidación de fraccionamientos inconclusos o abandonados. El presidente de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, señaló que este modelo atiende de fondo las causas de abandono, al generar entornos urbanos funcionales, seguros y con servicios.

¿Cómo surgió el "Chernóbil" de Tlajomulco?

El "Chernóbil" de Jalisco encuentra su origen en la década de los 2000, cuando el modelo de vivienda masiva impulsado a nivel federal generó la construcción acelerada de fraccionamientos en distintas regiones del país, muchas veces sin la planeación urbana suficiente.

El desarrollo de Lomas del Mirador comenzó en 2008 en la Zona Valles del municipio, con el objetivo de convertirse en una opción de vivienda accesible para la ciudadanía.

Así luce el exterior de las viviendas de Arbolada del Mirador. ESPECIAL/Gobierno de Tlajomulco

Dicho proyecto contemplaba 15 etapas de edificación progresiva; sin embargo, la última no logró concluirse. La desarrolladora "Homex" detuvo las obras y, posteriormente, se declaró en bancarrota.

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En este contexto, en años recientes el gobierno de Tlajomulco impulsó el Plan Integral de Recuperación de Vivienda, en coordinación con el gobierno federal, el Infonavit y la iniciativa privada.

¿Cuántas viviendas más se pondrán en venta en el "Chernóbil" de Tlajomulco?

Como parte de esta primera fase, se concretó la rehabilitación de 735 viviendas en el desarrollo Arbolada del Mirador, para superar las mil viviendas que se entregarán en otros polígonos de la zona. En el fraccionamiento, alrededor de otras 800 viviendas quedan pendientes de rehabilitación.

El gobierno del estado, junto con el del municipio, se comprometió a dotar de servicios a la zona, como el desarrollo de nuevos planteles educativos, salud, movilidad y la promoción de empleos aledaños al punto.

Como parte de esta primera fase, se concretó la rehabilitación de 735 viviendas en el desarrollo Arbolada del Mirador. ESPECIAL/Gobierno de Tlajomulco

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la meta es recuperar más de 8 mil casas en estado de abandono o susceptibles de intervención en el municipio.

Para ello se han impulsado obras de movilidad, como la puesta en operación de la Línea 4 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), la intervención de la carretera a Chapala y la construcción de la Línea 5 del transporte público, que unirá a Tlajomulco con San Pedro Tlaquepaque.

Las viviendas tienen opción de compra con crédito Infonavit y otros métodos de pago.

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MB

