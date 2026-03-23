Amcham ve oportunidad de crecimiento en revisión del T-MEC

American Chamber México (Amcham) considera que la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad de crecimiento para toda la región de Norteamérica.

"El T-MEC es el principal ancla de certidumbre para la inversión, el comercio y la integración productiva de Norteamérica. Esta revisión no es un riesgo — es una oportunidad. Una oportunidad para incidir, para actualizar, para asegurar reglas claras, mayor competitividad y condiciones equitativas para nuestras empresas", dijo Ernesto Sánchez Proal.

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Durante su discurso en la Asamblea General de Socios, Sánchez Proal dijo que la Amcham está participando con propuestas, con datos y con la voz de la membresía.

Explicó que ha vivido la relación México-Estados Unidos desde muchos ángulos: como ingeniero, como empresario, como funcionario público, y hoy como presidente de este capítulo. Y lo que he aprendido es siempre lo mismo: Cuando construimos juntos, nadie nos detiene.

"Vamos a construir el mejor entorno para los negocios y la inversión en el occidente de México. Vamos a construir una Norteamérica más integrada, más competitiva, más justa. Vamos a construir oportunidades reales para nuestras PyMEs, empleo de calidad para nuestras comunidades, y un legado del que nuestros hijos se puedan sentir orgullosos", sostuvo

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Oscar del Cueto, presidente de Amcham México, detalló que la Cámara entregó un documento de más de 100 hojas donde participaron más de mil 300 empresas en 24 sectores en particular.

"Hay sectores muy diversos, hay otros temas en los que estamos particularmente interesados. Particularmente en Guadalajara tecnología, inteligencia artificial, agronegocios vamos a empujar por esos temas en la revisión del acuerdo", detalló.

La Asamblea de Socios de la Amcham se realizó en un hotel de Zapopan a donde acudieron empresarios, funcionarios estatales y la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon.

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NA