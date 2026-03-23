Mery Pozos impulsa campaña de bacheo en Guadalajara

Ante lo que consideró como "un grave problema" por el estado que presentan las calles de Guadalajara a nueve meses de que el gobierno municipal anunció un programa emergente de bacheo, este fin de semana la diputada federal por Morena, de Jalisco, Mery Pozos, impulsó una brigada de ciudadanos de Guadalajara "con el fin de apoyar tareas urgentes de bacheo en varias calles del oriente de la ciudad" .

La diputada lamentó que el ayuntamiento hubiera destinado a estos fines un presupuesto de apenas 72.5 millones de pesos, " un monto menor inclusive al de las obras de la Glorieta Minerva ", y donde afirmó que aún no se ven resultados.

Según los datos recopilados por la legisladora, se estima que a la fecha persisten más de siete mil zonas afectadas por baches, zanjas y socavones que ponen en riesgo a transeúntes y vehículos .

En este sentido, la morenista urgió a "dejar de lado las obras de oropel" y preocuparse más por la cercanía del temporal de lluvias, criticando además que el programa oficial de bacheo se ha enfocado preferentemente a zonas con mejores condiciones en sus pavimentos y asfaltos, y olvidando las colonias más desprotegidas.

Como parte de la acción ejercida, insistió, ante las omisiones de la alcaldía; Mery Pozos anunció que continuará con estas brigadas ciudadanas de atención a la ciudad y dar respuesta a la demanda de los tapatíos.

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