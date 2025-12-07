Distintas dependencias de seguridad implementan varios operativos en la Zona Metropolitana de Guadalajara para salvaguardar la seguridad y reforzar la vigilancia durante las celebraciones decembrinas en la ciudad.

Por un lado, ante el incremento de visitantes en los tianguis navideños, la Policía Vial del Estado emprende acciones para agilizar el tránsito vehicular y asistir a ciclistas y peatones. Estas labores se concentran en la Pila Seca, en Tlaquepaque; en el Parque de las Estrellas, El Refugio y Parque Morelos, en Guadalajara; en la Unidad Administrativa “Las Águilas” en Zapopan, entre otros sitios .

Lee también: Valor NO remunerado de labores domésticas llegó a 8 billones de pesos

La dependencia exhorta a los conductores a atender recomendaciones de los oficiales, no obstruir pasos peatonales, vías de circulación ciclistas y vehicular, no estacionarse sobre líneas amarillas o frente a accesos, ceder el paso al peatón y respetar la señalización y el sentido de las calles.

Por su parte, la Comisaría de Guadalajara , en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía del Estado , desplegará un operativo en el Centro Histórico, en la Americana, Miravalle y Artesanos . El objetivo es reforzar la vigilancia e inhibir los delitos de alto impacto, mediante análisis de mapas de calor y trabajo de inteligencia.

Te recomendamos: Policías comunitarios acusan al CNG por explosión en Coahuayana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF