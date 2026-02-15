¿Cuándo será la próxima edición de Bien de Noche Guadalajara?

El pasado sábado 7 de febrero, más de 130 mil personas disfrutaron del festival Bien de Noche Guadalajara, organizado por el ayuntamiento para que la ciudadanía pueda disfrutar de espacios públicos mientras se fomenta la convivencia familiar y la unión de la comunidad.

En el marco del aniversario de la fundación de la ciudad, y del Día del Amor y la Amistad, el gobierno preparó un programa de actividades gratuitas, donde destaca la Vía RecreActiva Nocturna.

La primera edición del festival se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2025, y desde entonces, se realiza de forma mensual el primer sábado de cada mes, de este modo, la siguiente edición será el próximo 7 de marzo.

Durante estas jornadas, los museos ubicados en el Centro Histórico suelen extender sus horarios de operación, además, en puntos como el Paseo Alcalde se instalan escenarios para conciertos gratuitos.

En la última edición destacó que los asistentes pudieron disfrutar de la recién inaugurada Plaza de la Liberación, la cual se convirtió en una pista abierta donde se realizó baile libre de swing y clases abiertas, marcando el inicio de nuevas actividades culturales y recreativas en este espacio emblemático.

Además, los tapatíos también pudieron acercarse a la Glorieta La Minerva, con una celebración a cargo de las mezclas del DJ Nefertiti.

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, con Bien de Noche se busca impulsar experiencias que activan el espacio público, fortalecen la convivencia y permiten redescubrir la ciudad desde la cultura, el arte y el disfrute colectivo, haciendo del municipio un lugar para vivirla de día y también de noche.

¿Qué considerar para asistir a la Vía RecreActiva Nocturna?

Uso de reflectantes.

Si asistes en compañía de mascotas, llevarlas con correa.

Si asistes con infantes, procurar mayor cuidado.

Prohibido el consumo de sustancias nocivas.

Uso de casco.

Uso de luces delanteras y traseras.

Está prohibido el uso de vehículos eléctricos de cualquier tipo (bicicletas, patines, etc.).

