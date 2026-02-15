Dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida durante la noche y madrugada de este domingo 15 de febrero, luego de que la vivienda en la que se encontraban fuera consumida por un incendio en Polanco, municipio de Guadalajara .

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel Mena y Luis Covarrubias, en los límites de las colonias Polanco y Valentin Gómez Farías.

Detalles del fatal incendio

Reportes a los números de emergencias movilizaron al personal de Protección Civil y Bomberos del municipio, que a su llegada encontraron una vivienda donde habitaban personas presuntamente con tendencia a la acumulación de enseres y basura, artículos que se habrían consumido por las llamas.

Momentos del fatal incendio en Polanco, Guadalajara. La vivienda era habitada por presuntas personas acumuladoras. ESPECIAL / UEPCBJ

Se trataba de un inmueble de dos niveles consumido por el fuego, por lo cual iniciaron rápidamente maniobras para sofocar el siniestro y lograr entrar la finca.

En la parte baja se quemaban los dos cuartos que se hallaban al fondo y, cuando los socorristas lograron entrar a ellos, encontraron a las dos mujeres : una acostada sobre un colchón y otra sobre el piso entre muebles y otros enseres, ambas ya sin signos vitales. Se presume que podrían haber fallecido debido a una intoxicación por el humo .

Las personas que habitaban en la parte de arriba de la finca sí pudieron salir; sin embargo, todo en la sala, cocina, patio y muebles propios del lugar se vio consumido por el fuego.

Se desconocen las causas

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el mismo, será tras las peritajes pertinentes que pueda determinarse el origen del fuego.

Los cuerpos de las mujeres fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) donde se les practicará la autopsia de Ley y donde permanecerán en espera de que sean reconocidas por algún familiar.

