¿Cuál es el último día para aprovechar descuentos en el predial en Zapopan?

Pagar de forma oportuna el predial no solo evita la generación de recargos, también es fundamental para el financiamiento de servicios públicos municipales

En la lista de estímulos fiscales también se ubica de descuento para personas con discapacidad, jubiladas o en situación de viudez. ESPECIAL/Gobierno de Zapopan

El pago del impuesto predial es uno de los trámites fiscales más importantes para las personas que cuentan con una vivienda propia en Zapopan, por ello, durante los primeros meses de este 2026, el gobierno municipal habilitó un descuento por pronto pago.

Pagar de forma oportuna el predial no solo evita la generación de recargos, también es fundamental para el financiamiento de servicios públicos municipales y la infraestructura de la localidad, como el mantenimiento del alumbrado, recolección de basura y la mejora de calles y avenidas.

¿Cuál es el último día para aprovechar los descuentos del impuesto predial en Zapopan?

Durante los primeros meses de 2026, Zapopan ofrece un 10% de descuento a los contribuyentes que realicen el pago anual anticipado del impuesto predial en una sola exhibición, y del 7% en caso de pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses.

La vigencia de dicho beneficio es del 1 de enero al 28 de febrero, por lo que esta fecha es la última para poder acceder a la reducción del precio original a pagar, en transacciones en línea.

De acuerdo con la Dirección de Ingresos, hay 17 medios de pago para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, entre ellos:

  • El sistema de autopago
  • Predial Express
  • Quioscos digitales
  • Recaudadora móvil
  • Rompefilas
  • Bancos
  • Tiendas de autoservicio y conveniencia
  • Oficinas recaudadoras
  • Pago en línea
  • Código QR
  • Aplicación móvil
  • CoDi
  • Asistente digital Beto Bot

Adicionalmente, las recaudadoras móviles llegan a mercados municipales para acercar el servicio a la ciudadanía.

En la lista de estímulos fiscales también se ubica de descuento para personas con discapacidad, jubiladas o en situación de viudez; 90% de descuento para predios con actividad agropecuaria; y beneficios progresivos para adultos mayores, con descuentos de 50% a partir de los 60 años, 60% desde los 70 años y 80% a partir de los 80 años.

Para obtener más información, ingresa al siguiente enlace: https://www.zapopan.gob.mx/predial2026/.

