Este domingo 15 de febrero, se prevén las afectaciones de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera en gran parte del país, incluyendo a Guadalajara. Te compartimos los detalles sobre los efectos de este fenómeno meteorológico para el clima de la ciudad, según información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y Meteored.Gran parte de México será afectado por la circulación anticiclónica, lo que propiciará tiempo estable y temperaturas calurosas en horas vespertinas en el sur, sureste, accidente y península de Yucatán. En el resto del territorio nacional, continuará ambiente frío a fresco durante la mañana y noche con escasa probabilidad de lluvias.El estado del occidente del país espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío en zonas serranas; durante la tarde, ambiente caluroso.Se espera viento de componente oeste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 km/h en la región.Gracias a la presencia del fenómeno anticiclónico en el país, Guadalajara espera una jornada soleada y algunas nubes dispersas con ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y hasta el amanecer.Aquí los detalles del estado del tiempo para este 15 de febrero en Guadalajara.Con información del SMN, IAM y Meteored.