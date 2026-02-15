Este domingo 15 de febrero, se prevén las afectaciones de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera en gran parte del país, incluyendo a Guadalajara. Te compartimos los detalles sobre los efectos de este fenómeno meteorológico para el clima de la ciudad, según información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y Meteored.

Gran parte de México será afectado por la circulación anticiclónica, lo que propiciará tiempo estable y temperaturas calurosas en horas vespertinas en el sur, sureste, accidente y península de Yucatán. En el resto del territorio nacional, continuará ambiente frío a fresco durante la mañana y noche con escasa probabilidad de lluvias .

Estado del tiempo en Jalisco para este 15 de febrero

El estado del occidente del país espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío en zonas serranas; durante la tarde, ambiente caluroso .

Se espera viento de componente oeste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 km/h en la región.

Clima en Guadalajara este 15 de febrero

Gracias a la presencia del fenómeno anticiclónico en el país, Guadalajara espera una jornada soleada y algunas nubes dispersas con ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y hasta el amanecer .

Aquí los detalles del estado del tiempo para este 15 de febrero en Guadalajara.

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 16 °C Soleado 16 °C 10:00 19 °C Nubes y claros 19 °C 11:00 22 °C Soleado 24 °C 12:00 25 °C Soleado 25 °C 14:00 29 °C Nubes y claros 27 °C 17:00 30 °C Soleado 28 °C 20:00 26 ºC Cielo despejado 25 ºC 23:00 22 ºC Cielo despejado 22 ºC

Con información del SMN, IAM y Meteored.

