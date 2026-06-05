El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo estricta vigilancia dos zonas de baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. El escenario más crítico se concentra en la primera de ellas, la cual muestra una rápida organización y, según los pronósticos oficiales, dará origen al ciclón tropical "Boris" durante la jornada de este próximo domingo 7 de junio, amenazando directamente el occidente y sur del territorio mexicano .

Las autoridades de Protección Civil ya han comenzado a monitorear los efectos de ambos sistemas, los cuales prevén un fin de semana de lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en varios estados costeros del país.

El nacimiento de "Boris": Ubicación y estados en alerta para el domingo

El sistema principal, que de evolucionar a tormenta tropical recibirá el nombre de "Boris", se localiza actualmente en el Pacífico central y acelera su proceso de intensificación . De acuerdo con el reporte oficial emitido por el SMN, el fenómeno se describe como una:

"Zona de baja presión al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero; incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantienen 70% en 7 días" .

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Respecto a su ubicación geográfica exacta y su evolución inmediata, el organismo meteorológico detalló que el disturbio:

"Se localiza a 510 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza lentamente hacia el noreste. Se prevé que a partir del domingo, se desarrolle a un ciclón tropical" .

Debido a su desplazamiento paulatino hacia el noreste (con dirección a tierra), los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco resentirán los efectos de sus bandas nubosas a partir de las próximas horas, por lo que se pide a la navegación marítima y a la población ribereña extremar precauciones.

Vigilancia en el sureste: Segundo sistema acecha la frontera sur

De forma simultánea, el SMN monitorea un segundo foco de inestabilidad climática cerca de Centroamérica, el cual, aunque avanza con menor velocidad de desarrollo, representa un riesgo inminente de inundaciones y deslaves para las regiones montañosas del sureste mexicano.

Sobre esta perturbación, las autoridades meteorológicas informaron que se trata de una:

"Zona de baja presión frente a las costas de Guatemala y El Salvador, mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en 7 días".

Actualmente, este segundo sistema "se localiza a 560 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera entre México y Guatemala), con desplazamiento lento hacia el norte". Su trayectoria proyectada hacia el territorio de Chiapas mantiene activados los protocolos de prevención ante posibles lluvias torrenciales en la frontera sur de México.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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