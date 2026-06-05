¿Cansado del calor? Saca tu paraguas, porque este sábado 6 de junio el clima en Guadalajara dará un giro refrescante que cambiará tus planes. La ciudad experimentará un cambio muy notable en su entorno meteorológico durante las próximas horas.

De acuerdo con los datos más recientes publicados por la plataforma Meteored, el termómetro oscilará entre los 17 grados Celsius como mínima y los 27 grados como máxima.

Además, el cielo permanecerá con nubosidad parcial durante la mayor parte de la jornada sabatina. Sin embargo, la atención de los expertos se centra en la alta probabilidad de chubascos tormentosos que se avecinan para la segunda mitad del día.

¿A qué hora lloverá en Guadalajara?

Las precipitaciones pronosticadas no serán constantes a lo largo del día, por lo que resulta vital planificar tus salidas con anticipación. Durante la mañana, el riesgo de lluvia se mantiene bajo, pero, por la tarde, la inestabilidad atmosférica incrementará las posibilidades de aguaceros aislados.

La mayor probabilidad de lluvia se concentrará en la franja de las 16:00 a las 19:00 horas. En este lapso específico, se esperan chubascos moderados que podrían venir acompañados de cierta actividad eléctrica.

Para la noche, la intensidad de las precipitaciones tenderá a disminuir, dejando a su paso un ambiente mucho más fresco y cielos despejados por intervalos. Las temperaturas nocturnas rondarán los 20 grados.

Hora Probabilidad de lluvia Condición esperada 08:00 - 12:00 20% Nubes y claros 13:00 - 15:00 55% Nubosidad con llovizna 16:00 - 19:00 80% Chubascos tormentosos 20:00 - 23:00 35% Lluvia débil aislada

Aunque las precipitaciones de este 6 de junio traerán una frescura inmediata, el IAM aclara que el temporal de lluvias suele establecerse de forma regular hasta mediados de mes. Estos eventos actuales son considerados apenas lluvias aisladas de transición.

La constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, combinada con el intenso calor acumulado en la superficie, genera estas condiciones inestables. Es un patrón climático típico de la temporada que antecede a los meses más lluviosos del año.

Recomendaciones clave para las lluvias

Ante este pronóstico te recomendamos:

Lleva siempre un paraguas o impermeable si tus planes son por la tarde.

Evita refugiarte bajo árboles solitarios durante las posibles tormentas eléctricas.

Conduce con extrema precaución, ya que el pavimento mojado reduce la fricción de las llantas.

Mantente informado a través de las actualizaciones de las autoridades de protección civil.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO