Un video viral desató el caos en redes sociales al asegurar que guardias ocultos vigilan a la prensa durante las conferencias mañaneras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obligando a la Mandataria mexicana a romper el silencio hoy para aclarar lo que realmente se esconde detrás de estas imágenes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de escoltas o elementos de seguridad dentro de su conferencia matutina , luego de que circulara un video que generó diversas especulaciones.

El incidente que desató las críticas

La aclaración se produjo después de un incidente ocurrido durante la conferencia del jueves, cuando la Mandataria lanzó balones hacia el área donde se encontraban los representantes de los medios de comunicación.

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En las imágenes compartidas en plataformas digitales se observa cómo una persona se acerca rápidamente hacia la Presidenta, lo que algunos usuarios interpretaron como la intervención de un elemento de seguridad.

Sin embargo, Sheinbaum explicó que la persona que aparece en el video no es parte de su equipo de seguridad, sino que pertenece al área de Comunicación Social de la Presidencia.

"Ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera; es un compañero de Comunicación Social que siempre está con nosotros y que se acerca", señaló la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia.

Sheinbaum apunta a las “fake news”

Al ser cuestionada sobre si este caso forma parte de una campaña de desinformación o de noticias falsas difundidas a través de redes sociales, la Mandataria respondió afirmativamente.

"Sí, fake news", expresó de manera breve al referirse a las interpretaciones que surgieron a partir del video.

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OA