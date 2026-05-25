Tras varias semanas de un calor verdaderamente sofocante que rompió múltiples récords históricos en el estado de Jalisco durante el mes de abril, los tapatíos miran al cielo con mucha esperanza. Las recientes y sorpresivas precipitaciones han generado una pregunta clave en las calles y redes sociales: ¿se adelantó por fin el esperado temporal de lluvias?

Para resolver esta gran incógnita que preocupa a la ciudadanía, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), institución adscrita al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (UdeG), han emitido su pronóstico oficial. Sus avanzados modelos meteorológicos revelan con precisión qué pasará con el clima a corto plazo.

¿Un mes de mayo mucho más lluvioso de lo normal?

De acuerdo con los análisis climáticos más recientes compartidos por la universidad, este mes presentará una anomalía atmosférica muy importante en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los expertos pronostican que caerán hasta 60 milímetros de precipitación acumulada, lo que representa prácticamente el doble de la cantidad de agua que habitualmente se reporta en la región.

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Para ponerlo en una perspectiva más clara, durante esta etapa de transición primaveral, la ciudad normalmente apenas registra entre 30 y 40 milímetros de lluvia. Este incremento tan notable en la caída de agua ha hecho creer a gran parte de la población que la temporada de tormentas ya se instaló definitivamente en la urbe.

Sin embargo, el doctor Mauricio López Reyes, reconocido meteorólogo operativo del IAM, fue sumamente contundente al aclarar la situación actual para evitar confusiones. El especialista explicó detalladamente que estas lluvias aisladas son únicamente un preámbulo atmosférico y, bajo ninguna circunstancia, representan el inicio anticipado del temporal en nuestra región occidente .

La fecha exacta en la que iniciará el temporal oficial

Entonces, ¿Cuándo lloverá de forma constante y abundante en la ciudad? Los científicos universitarios señalan que el temporal oficial y definitivo se establecerá en la metrópoli tapatía entre el 10 y el 15 de junio de 2026 . Hasta entonces, las precipitaciones serán esporádicas y no lograrán mitigar por completo el ambiente bochornoso que impera .

Una vez que llegue esa esperada fecha de junio, se proyectan acumulaciones masivas de agua que superarán fácilmente los 300 milímetros en la ciudad. Mientras tanto, los ciudadanos deben prepararse mental y físicamente, ya que mayo mantendrá intacta su reputación histórica como el mes más cálido, seco y pesado de todo el año .

A este complejo escenario meteorológico se suma el comportamiento del fenómeno climático conocido como “El Niño”, el cual se encuentra actualmente en una fase neutral. No obstante, los meteorólogos advierten que transitará hacia una fase cálida entre julio y septiembre, alterando los patrones globales y generando posibles lluvias torrenciales o sequías severas.

Consejos infalibles para sobrevivir al clima extremo de mayo

Ante esta inusual combinación de lluvias atípicas repentinas y un calor extremo que simplemente no cede terreno, la prevención ciudadana es tu mejor aliada. El geógrafo Carlos Román Castañeda advirtió que los índices de radiación UV alcanzarán niveles verdaderamente peligrosos, superando los 11 puntos en la escala internacional de medición solar.

Para proteger tu salud, el cuidado de tu piel y la integridad de tu familia durante esta agresiva transición climática, los expertos del IAM recomiendan adoptar medidas inmediatas. Ignorar estas advertencias profesionales podría derivar en severos golpes de calor, deshidratación profunda o daños irreversibles causados por la exposición prolongada a los rayos solares.

Toma nota de esta lista de tips rápidos para el día a día:

1) Evita exponerte al sol directo entre las 11:00 y las 17:00 horas.

2) Mantente en constante hidratación bebiendo agua natural y electrolitos.

3) Aplica protector solar generosamente y usa paraguas.

4) Consulta el radar Doppler del IAM en tiempo real para evitar tormentas sorpresa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM

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