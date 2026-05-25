¡Que no se te pase! el Zoológico Guadalajara continúa celebrando su cumpleaños número 38 con una promoción que no puedes perder: entradas a 1 peso para niños y niñas (con edades de 3 a 11 años) y de 38 pesos para adultos (a partir de los 12 años).El recinto celebra este mes 38 años de aventuras, historias y conservación de especies, por ello esta es la última semana de promoción, pues estará vigente hasta el próximo 31 de mayo de este 2026 y solo aplica únicamente para el Paquete Guadazoo.Toma en cuenta que la promoción no será válida para grupos, excursiones ni con otras promociones.Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:Entrada principal:Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Entrada Calzada Independencia:Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA