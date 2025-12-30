¿Cuándo dejará de ser gratuita la Línea 4 del Tren Ligero y cuánto costará el pasaje?

Como parte de sus primeros días de operación y del periodo de pruebas a cargo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), la Línea 4 del Tren Ligero ofrece actualmente traslados gratuitos a los usuarios.

De acuerdo con las autoridades, esta medida tiene como objetivo que los usuarios conozcan las estaciones de la nueva línea y participen en sus pruebas finales antes de que comience a operar de forma regular.

Te puede interesar: Año Nuevo 2026: Línea 4 del Tren Ligero tendrá estos horarios

¿Hasta cuándo será gratuito el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero?

Según el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el servicio en este nuevo sistema de transporte es gratuito durante sus primeros 15 días de operación, por lo que el último día en el que no se tendrá que pagar por el traslado será el 31 de diciembre de 2025.

A partir del 1 de enero de 2026, el pasaje tendrá un costo de 9.50 pesos y los transbordos de 4.75 pesos con la tarjeta electrónica de Mi Pasaje, previo al incremento al pasaje del transporte público en la ciudad.

Además, se espera que desde esa fecha la Línea 4 extienda su horario de servicio de 4:30 a 22:30 horas.

El trayecto, de cerca de 21 kilómetros, atraviesa los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, así como el sur de Guadalajara. Destaca que la obra concluyó gracias a la coordinación y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

No te pierdas: Transporte público en Guadalajara operará en ESTOS horarios en Año Nuevo

La Línea 4 está compuesta por ocho estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Jalisco 200 Años y Las Juntas.

De manera estratégica, esta ruta conecta con otros sistemas de transporte público masivo en la ciudad, como Mi Macro Periférico desde su inauguración, y próximamente con Mi Macro Calzada.

Además de la operación de trenes, también se pusieron en marcha cinco rutas alimentadoras para complementar el servicio:

Alimentadora A01: Su punto de partida será Tlajomulco Centro y conectará con la plaza principal del municipio.

Alimentadora A02: Saldrá también de Tlajomulco Centro y se dirigirá al fraccionamiento Renaceres, ubicado a mayor distancia de la Línea 4.

Alimentadora A03: Irá de la estación Concepción del Valle hacia la zona de Chulavista, una de las más pobladas.

Alimentadora A04: Partirá de la estación Real del Valle, ubicada sobre la avenida Adolf Horn, con rumbo a la zona de Arvento.

Alimentadora A05: Su origen será la estación Jalisco 200 Años y se dirigirá a Los Dos Templos, en la zona centro de Guadalajara.

Estas rutas alimentadoras permitirán aplicar un descuento de 50% en caso de transbordar con la Línea 4 del Tren Ligero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

