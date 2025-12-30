Martes, 30 de Diciembre 2025

Año Nuevo 2026: Línea 4 del Tren Ligero tendrá estos horarios

A partir del 1 de enero de 2026, una vez concluido el periodo de pruebas de Siteur, se espera que la Línea 4 del Tren Ligero amplíe su horario de servicio

Para conocer cualquier novedad sobre el servicio de la Línea 4 durante estos días, es importante estar pendiente de las redes oficiales de Siteur. ESPECIAL/Gobierno de Tlajomulco

Ante las celebraciones por el Año Nuevo 2026, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), incluida la recién inaugurada Línea 4 del Tren Ligero, se preguntan en qué horarios operarán las rutas.

Desde su inauguración el pasado 15 de diciembre, la Línea 4, al igual que sus cinco rutas alimentadoras, brinda servicio sin costo en un horario de 6:00 a 21:00 horas, a excepción del 25 de diciembre, cuando comenzó a operar más tarde, de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cuál será el horario de la Línea 4 del Tren Ligero en Año Nuevo?

En un comunicado publicado en el sitio oficial del Gobierno de Jalisco, las autoridades informaron que el único día en el que la Línea cambiaría su horario de operación fue el festivo de Navidad, por lo que, hasta el momento, no se tiene contemplada ninguna modificación para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

La Línea 4 del Tren Ligero aún se encuentra en un periodo de pruebas, durante el cual el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) realiza procesos de calibración operativa, ajustes de frecuencias, análisis de demanda y verificación técnica del sistema.

Estas acciones pueden generar pausas temporales o variaciones en los intervalos de paso, sin que esto represente riesgo alguno para los usuarios; sin embargo, no implican la suspensión del servicio.

A partir del 1 de enero de 2026, una vez concluido el periodo de pruebas, se espera que la Línea 4 extienda su horario de servicio de 4:30 a 22:30 horas. Además, a partir de esa fecha, los viajes dejarán de ser gratuitos: el pasaje tendrá un costo de 9.50 pesos y los transbordos de 4.75 pesos con la tarjeta electrónica de Mi Pasaje, previo al incremento al pasaje del transporte público en la ciudad.

Para conocer cualquier novedad sobre el servicio de la Línea 4 durante estos días, es importante estar pendiente de las redes oficiales de Siteur: Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL.

Tras su puesta en marcha, la Línea 4 ha registrado una alta respuesta de la ciudadanía, pues tan solo en su primera semana de operaciones transportó a 360 mil pasajeros.

