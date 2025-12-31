Hace unos días, a través de las cuentas oficiales en redes sociales de Protección Civil Jalisco, se informó sobre el avistamiento de un cocodrilo en una playa del estado. Específicamente el espécimen fue localizado en playas de Tenacatita en el tramo comprendido entre La Manzanilla y Boca de Iguanas.

Las indicaciones de las autoridades al momento eran de mantenerse alerta y seguir las indicaciones de personal, guardavidas y elementos de Protección Civil en sus dependencias municipal y estatal para evitar cualquier percance con el animal silvestre.

Desde el reporte de aparición en playa y mar, oficiales de Protección Civil Jalisco se coordinaron con autoridades municipales y ambientales en búsqueda de resguardar a la población visitante de las playas del estado, además de monitorear el movimiento del cocodrilo para priorizar su seguridad.

El día de ayer por la tarde, personal especializado de la dependencia logró la captura y traslado del cocodrilo. El espécimen contó con una longitud aproximada de 1.76 metros, y fue capturado de manera segura, en coordinación con personal del Cocodrilario, y trasladado al Cocodrilario de La Manzanilla, donde quedó bajo resguardo.

De igual manera, Protección Civil Jalisco exhorta a la población a no acercarse a la fauna silvestre y reportar el avistamiento de este y otro tipo de animales en espacios de recreación pública. Cualquier información de aparición de animales silvestres puede ser reportada a través del número global de emergencias 911.

¿Dónde se encuentra Tenacatita?

La Bahía de Tenacatita está a 385 kilómetros del centro de Guadalajara en un viaje de poco más de cinco horas por la autopista a Colima o tomando camino hacia Puerto Vallarta y saliendo en la parte de Costalegre.

La presencia de cocodrilos en este mar se debe a que cerca de la playa se encuentra un río con manglares que suelen ser espacios habitados por estos animales, así como caimanes, cangrejos y otros animales silvestres.

OB

