Acciones coordinadas por las fuerzas federales lograron en el municipio de Zapopan, Jalisco, detener a un sujeto señalado como uno de los principales generadores de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, presuntamente al servicio del Cártel Nueva Generación, así como a dos sujetos más en posesión de armas de fuego y presunta droga.

Se trata de José Gabriel "S", de 26 años, alias “Uber”, señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como el líder de una célula delictiva del cartel ya mencionado, y considerado uno de los principales generadores de violencia en la Metrópoli, donde se encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Junto con él se detuvo además a otros dos sujetos: Mauricio Cruz "A" y Carlos Alberto "Q". A los tres se les aseguró un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

Lo anterior se logró mediante vigilancias móviles y áreas de las fuerzas federales, a partir de lo cual se obtuvo la ubicación de un domicilio relacionado con el líder de una célula delictiva, en el fraccionamiento Las Cañadas, municipio de Zapopan. Con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó la orden para intervenir el inmueble.

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

Además, como parte de las investigaciones de inteligencia, se analizó la movilidad de este grupo delictivo, logrando la detención, en Tepic, Nayarit, de Luis Ignacio "C" de 46 años, alias “Cárdenas”.

De acuerdo con la SSPC, "Cárdenas" fungía como operador regional en Nayarit y Jalisco, presuntamente encargado de coordinar el traslado de droga (procedente de Centroamérica) vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas, mediante una red de pistas y puertos, además mantenía comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

Además, se presume se encargaba de actividades de extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al momento de su detención, a Luis Ignacio se le aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Las aprehensiones son resultado de las acciones implementadas para detener a generadores de violencia en el territorio nacional, en operativos realizados en Jalisco y Nayarit, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

