En "modo increíble", el Gobierno de Jalisco presentó este martes el Refrendo Vehicular 2026, un esquema que combina costos accesibles, descuentos, verificación gratuita y múltiples facilidades de pago, para que sea más sencillo para las y los contribuyentes el cumplir con sus responsabilidades.

En rueda de prensa, las autoridades recordaron que el refrendo mantiene un costo de mil pesos para automóviles y 600 pesos para motocicletas, además de que se cuenta con un descuento de 5% por pronto pago durante enero y febrero , exclusivo para quienes realicen su trámite en línea.

El pago, ya sea presencial o en línea, incluye el acceso a la verificación vehicular gratuita, como parte de una estrategia integral para contribuir a la mejora de la calidad del aire y al cuidado del medio ambiente.

Salvador Zamora, secretario General de Gobierno, reconoció la responsabilidad de las y los contribuyentes jaliscienses, quienes desde el primer día del año han acudido de manera puntual a cumplir con sus obligaciones, y destacó que la confianza ciudadana se refleja en la alta afluencia registrada en las oficinas recaudadoras , y subrayó que una recaudación sólida permite fortalecer servicios, programas e infraestructura en beneficio directo de las familias.

"Un gobierno que recauda bien tiene que ser también un gobierno que gasta bien; por eso, el refrendo vehicular 2026 es un ejemplo de cómo se puede recaudar con sensibilidad social, ofreciendo facilidades, descuentos y servicios de calidad, sin afectar los bolsillos de las familias jaliscienses", afirmó Zamora Zamora.

En cuanto a los resultados financieros, Carlos Arias Madrid, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), informó que tan solo en la primera semana de enero de 2026 se logró una recaudación de 188 millones de pesos en el cobro del refrendo vehicular , "lo que representa un incremento de 12.23 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Señaló que el desempeño positivo es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Hacienda Pública y el Servicio Estatal Tributario, así como de la ampliación de horarios y la correcta operación de los sistemas: "Este año ha sido muy eficiente.

En la primera semana alcanzamos una recaudación de 188 millones de pesos, 12.23 % más que en el comparativo de 2025, como parte de una estrategia para brindar atención efectiva y oportuna a todos los ciudadanos", dijo Arias Madrid.

Por último, Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública, destacó que los primeros meses del año son clave para consolidar los ingresos que posteriormente se traducen en apoyos, subsidios, infraestructura y mejores servicios públicos.

"A nombre del Gobernador, Pablo Lemus, agradecemos la participación copiosa que se ha dado desde el primer día del año; por ello, ofrecemos descuentos y facilidades como una forma de reconocer el esfuerzo de las y los jaliscienses y ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales", señaló.

García Sotelo subrayó que una de las principales apuestas de esta administración ha sido impulsar el pago en línea , "el cual ha tenido una respuesta sin precedentes" y que, en lo que va del año, el volumen de pagos en línea se ha triplicado respecto al mismo periodo del año pasado, consolidando un modelo más ágil, accesible y seguro para la ciudadanía.

"Queremos que cada vez más personas elijan el pago en línea porque es sencillo, se puede hacer desde cualquier lugar y en el horario que mejor les convenga; hoy podemos decir que hemos triplicado los pagos en línea en comparación con el año anterior", afirmó.

¿Qué otras promociones hay en trámites vehiculares?

Además de estos beneficios en el pago del Refrendo Vehicular, durante todo 2026 se mantiene un descuento de 70%, así como descuentos de hasta 60% en el pago en línea de fotoinfracciones, multas viales estatales y recargos durante enero y febrero, y de 50 % para quienes realicen estos pagos de manera presencial.

A ello se suman promociones bancarias con meses sin intereses, múltiples opciones de pago en establecimientos autorizados y la posibilidad de celebrar convenios en parcialidades para facilitar el cumplimiento.

Se recuerda que las personas que pagaron su refrendo 2025 y aún no han realizado la sustitución obligatoria de placas cuentan con una prórroga para el canje gratuito durante enero, febrero y marzo de 2026, conforme a un calendario establecido por terminación de placa , para ordenar la atención y evitar saturaciones.

Sin embargo, quienes ya cuenten con su comprobante de verificación (aprobado o no aprobado), pueden agendar su cita de sustitución sin importar la terminación de placa.

EL DATO

Durante 2025 se realizaron un millón 55 mil 552 sustituciones de placas

En lo que va de 2026, del 2 al 10 de enero, se han concretado 45 mil 781

De esta forma, suman ya un total de un millón 101 mil 333 sustituciones en lo que va de la administración.

2025 cerró con un millón 172 mil 94 pruebas de verificación vehicular realizadas, y en los primeros 11 días de 2026 ya se registran 35 mil 486 verificaciones.

