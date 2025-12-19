La mañana de este viernes 19 de diciembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero fue suspendido durante unos minutos debido a la falta de suministro de energía eléctrica.

Ante esta situación, personal de la dependencia atendió el problema, logrando restablecer la circulación al poco tiempo, por lo que en estos momentos la línea se encuentra operando con normalidad.

ESPECIAL

Tras su inauguración el pasado lunes 15 de diciembre, la Línea 4 se encuentra en un periodo de pruebas, en el que Siteur lleva a cabo procesos de calibración operativa, ajustes de frecuencias, análisis de demanda real y verificación técnica del sistema. En este escenario, las autoridades señalaron que pueden presentarse pausas temporales o variaciones en los intervalos de paso, sin que esto represente riesgo alguno para quienes utilizan el servicio.

Durante sus primeros 15 días de servicio, la Línea 4 opera en un horario de 6:00 a 21:00 horas y ofrece viajes sin costo a los usuarios.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), avanza en la ejecución y supervisión de las obras complementarias relacionadas con entornos de estaciones, instalación de cruceros señalizados y automatizados, infraestructura peatonal y accesos.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la operación de la Línea 4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, garantizando el servicio a los usuarios, quienes podrán usarla de forma gratuita hasta el próximo miércoles 31 de diciembre.

