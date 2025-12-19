El día de ayer por la noche, elementos del Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales “EROE” parte de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Zapopan, detuvieron a tres sujetos en la colonia Tabachines del municipio, luego de que estos portaran un arma de fuego hechiza con varios cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron al momento en que los elementos se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Paseo de Las Caobas y Paseo de los Frambuesos en la colonia mencionada. En un instante, los oficiales avistaron a tres sujetos a bordo de un vehículo Nissan Versa que presentaron una actitud inusual por lo que fueron interceptados.

Tras realizarse el registro conforme a protocolo correspondiente, a los sujetos se les aseguró un arma de fuego de calibre 22 milímetros así como varios cartuchos útiles. Todos los objetos correspondientes a este suceso fueron puesto en custodia.

Los masculinos de 24, 26 y 27 años de edad, respectivamente, fueron detenidos. De igual forma, el servicio completo fue remitido ante el agente del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Los hechos fueron informados a través de redes sociales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Zapopan, reiterando el compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

