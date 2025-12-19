El frío se sentirá este viernes 19 de diciembre en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero será más intenso este sábado. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo con nubes dispersas; ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, y con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-26 °C y la mínima entre los 8-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Viernes 26 – 7 °C Sábado 26 – 6 °C Domingo 27 – 7 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es de temperaturas frías, de hasta 7 °C como mínima, pero se prevé que mañana sábado baje todavía más .

Clima nacional para hoy

La humedad entrante al combinarse con canales de baja presión al interior del país y la dinámica de la corriente en chorro ocasionará lluvias de moderadas a fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además de lluvias dispersas acompañadas de algunos chubascos en el centro y sureste. Un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente .

Jalisco, con cielo soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y temperaturas bajas durante el amanecer del viernes .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

