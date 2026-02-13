Con una inversión de 85.5 millones de pesos la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó el arranque de obras de rehabilitación y reconstrucción del Centro de Desarrollo Comunitario 03, que será transformado en un nuevo Centro de Comunidades de Cuidado, en la Colonia Santa María, Comunidad Los Oblatos.

El proyecto contempla la demolición del actual CDC 03 para dar paso a un complejo integral que incluirá auditorio, salón de usos múltiples, kínder, áreas como consultorios y oficinas, así como una explanada pública, consolidándose como un espacio moderno, accesible y funcional para el bienestar de las familias.

Delgadillo destacó el valor social y simbólico del proyecto, que forma parte de la estrategia Corazones de Comunidad, al tratarse de un espacio con raíces comunitarias.

"Tenemos tantas historias aquí, y la oportunidad es entregarles a ustedes un lugar del que se sientan muy orgullosos; que los demás en la ciudad digan: el parque más bonito está ahí, en ese Corazón de Comunidad, ahí donde las niñas y niños se abrazan y juegan con los adultos y con los viejitos", expresó.

La edil subrayó que este arranque es más que una obra física pues se está sembrando un espacio para el encuentro, el aprendizaje y el cuidado.

"Este lugar va a renacer para que ustedes vean crecer a sus niñas, a sus niños, para que ustedes también vengan y encuentren un lugar para ser felices y desarrollarse, este espacio va a ser el corazón del cuidado de nuestra comunidad", afirmó.

Ana Gabriela Barragán, presidenta del Sistema DIF Guadalajara, destacó que el nuevo centro estará a la altura de las necesidades de quienes lo utilizan y del personal que brinda atención.

"Será un espacio mucho más digno, a la altura del personal del DIF y de las y los usuarios. Está pensado con cariño y cuidado", señaló.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Araúz Abarca, explicó que el proyecto fue construido a partir de un proceso participativo con la comunidad, donde las y los usuarios externaron las necesidades que tenían.

"Hemos trabajado en base a mesas, mesas comunitarias, tanto como el mercado, como las tres diferentes colonias que están aquí. Hemos trabajado de esta manera también ya en otros proyectos, en donde ponemos un menú de acciones en donde ustedes configuran y seleccionan también parte del proyecto", puntualizó.

Felipa Chavarín, coordinadora del grupo de personas adultas mayores del Centro y quien ha participado durante 55 años en este espacio comunitario, dijo tener sentimientos encontrados, pues por un lado se demolerá el inmueble donde ha pasado gran parte de su vida, pero por otro, sabe que es para tener un lugar mejor para desarrollarse.

"Yo realmente estoy muy triste por lo que van a hacer, o sea, por lo que se está haciendo, pero realmente estoy muy contenta porque nuestros niños que vienen y que van a hacer uso de estas instalaciones van a estar felices, van a estar felices", compartió.

El nuevo Centro de Comunidades de Cuidado estará enfocado en ofrecer servicios integrales, promover la cohesión social y generar entornos seguros que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

Además, como parte de una intervención urbana integral, las acciones se complementarán con trabajos de atención y mejora en el Mercado Francisco I. Madero, el cual seguirá operando con normalidad, y el Parque Hundido, fortaleciendo el entorno y dinamizando la actividad social y económica del sector.

Previo a la demolición, vecinas, vecinos, usuarias y usuarios del Centro de Desarrollo escribieron mensajes de despedida en los muros del inmueble, con frases como: "Lo que hoy se derrumba, mañana será el comienzo de más sueños", "lo que se renueva se eleva a otra vibración" y "el cambio nos impulsa a seguir creciendo juntas", reflejando el arraigo y la expectativa que genera esta transformación.

Con este arranque de obra, el Gobierno de Guadalajara consolida la red territorial de cuidados, la cual pone al centro las necesidades de las y los vecinos de la zona.

Para saber

El gobierno de Guadalajara invertirá 85.5 millones de pesos en la transformación del Centro de Desarrollo Comunitario 3 en un nuevo Centro de Comunidades de Cuidados.

Las acciones a realizar incluyen la construcción de:

* Auditorio

* Salón de Usos múltiples

* Kínder

* Centro de Desarrollo Comunitario del DIF GDL

* Área de Consultorios

* Área Administrativa

* Explanada

* Canchas Deportivas

Las acciones complementarias son: atención del Mercado Francisco I. Madero y el Parque Hundido Santa María.

