El Poder Judicial del Estado firmó tres convenios en conjunto con la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco para la colaboración en materia de capacitación e innovación tecnológica interinstitucional .

Uno de los convenios es sobre un marco de colaboración para desarrollar acciones de capacitación y establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos proyectos y/o programas en dicha materia, y la colaboración se centrará en la capacitación en diversas materias jurídicas, como la civil, penal, entre otras que se acuerden, y será dirigida para el personal judicial y al personal directivo de las áreas jurídicas de las dependencias del Gobierno de Jalisco.

El segundo convenio es para establecer bases y mecanismos de coordinación para que haya esquemas de colaboración que permitan compartir, generar, registrar y dar seguimiento a temas administrativos y judiciales interinstitucionales mediante la "Plataforma de Comunicación Electrónica Judicial" y mejorar el acceso a la justicia, indica el presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez Pulido.

" Para simplificar trámites para acercar la justicia a todas las personas y que estos esfuerzos tecnológicos impacten de manera favorable ".

Detalles de la firma

El convenio consiste en el uso de la firma electrónica avanzada del estado por parte de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por parte del Poder Judicial del Estado para aprovechar la tecnología y la digitalización de la información y comunicación interinstitucional.

Se busca también elevar la calidad del servicio de su impartición en beneficio de la población .

El tercer convenio radica en la colaboración académica para impulsar la creación de una Maestría en Justicia Administrativa y Control Constitucional de la Actuación Pública, con lo que se busca formar más profesionales que se especialicen en dicha materia.

Álvarez Pulido destacó que en la actualidad se imparten más programas académicos —como cinco maestrías, una especialidad y un doctorado— para mejorar la capacitación del personal que imparte justicia .

"Potencializar la capacitación, profesionalización y la actualización de operadores de los temas de justicia y sectores que tienen que ver con los servicios a la ciudadanía".

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, resaltó que se busca un mejor trabajo coordinado entre las instituciones que permita al personal jurídico actualizarse y profesionalizarse para desempeñar de mejor forma su labor.

Te puede interesar: Retienen a dos acusados de robo a camión con mercancía millonaria

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF