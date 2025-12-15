Continuar con las obras pendientes de los Centros Universitarios (CU) , así como de las preparatorias que se integrarán a la red universitaria, y de los nuevos Hospitales Civiles , son las prioridades en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Guadalajara para 2026 , aprobado esta mañana.

La rectora general de la casa de estudios, Karla Planter Pérez , detalló que seguirá la construcción de los cuatro nuevos CU que fueron inaugurados en 2024: Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala y GDL (el cual se terminará de acondicionar). También está pendiente de concluir las obras en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), ubicado sobre avenida José Parres Arias, en Zapopan.

En tanto, con la construcción de los hospitales en Puerto Vallarta en 2026 y en Zapotlán el Grande en 2027, se conformará la red de Hospitales Civiles de Jalisco, una iniciativa en conjunto con el Gobierno del Estado. Cada uno aportará 200 millones de pesos anuales para financiar el plan y los nuevos nosocomios se integrarán a los hospitales civiles que ya existen en el Área Metropolitana de Guadalajara: 'Fray Antonio Alcalde', 'Juan I. Menchaca' y el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, además de los hospitales comunitarios en Ocotlán y Colotán.

Este modelo funcionará como hospitales-escuela y es único en su tipo en México. Se espera brindar atención médica accesible a más de cuatro millones de jaliscienses que no cuentan con seguridad social, mientras que los estudiantes podrán realizar prácticas, su servicio social y trabajar en estos espacios.

Aunque el presupuesto por parte de la federación otorgado a la UdeG apenas creció 1.6 % en términos reales, lamentó la rectora, la ampliación en la infraestructura permitirá abrir más espacios para las y los alumnos de la entidad. En total, la Universidad ejercerá un total de 19 mil 308 millones 566 mil 848 pesos en 2026 .

" Entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal lo que se está sumando es 2.4 %, lo que es muchísimo menos que la inflación. Afortunadamente, estamos haciendo una serie de movimientos para que no se vea afectada la operación de los centros universitarios y del sistema de Educación Media Superior, que estamos hablando de 176 preparatorias y módulos a lo largo de todo el estado […]. Conforme vayamos construyendo más espacios podemos ir abriendo también más espacios para que vayan ingresando más alumnas y alumnos ", dijo.

Planter Pérez adelantó que ya están en gestiones con la Secretaría de Educación Pública para que el incremento se iguale al resto de universidades públicas del país, que fue del 1.8 por ciento.

