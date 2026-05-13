La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ha confirmado las directrices definitivas para el cierre del actual ciclo lectivo, para despejar las dudas de miles de familias tapatías y del resto del estado. El calendario escolar en Jalisco mantendrá su estructura principal, aunque implementará modificaciones estratégicas para garantizar la movilidad urbana y operativos de seguridad por el Mundial 2026 en las próximas semanas.

De esta manera, las autoridades estatales han definido con exactitud cuándo será el último día de clases y de qué forma el evento deportivo influirá en la asistencia a las aulas, con prioridad en el aprendizaje de los estudiantes sin ignorar la magnitud del evento deportivo internacional que se avecina.

¿Cuál es el último día de clases en el calendario escolar de Jalisco?

Para resolver la incertidumbre de la población, la dependencia estatal determinó que el último día de clases regulares en Jalisco será el martes 30 de junio. A partir del 1 de julio y hasta el 15 del mismo mes, las escuelas se enfocarán en procesos de regularización para los estudiantes con necesidades académicas específicas. Durante esta primera quincena de julio, los docentes también llevarán a cabo labores administrativas, la última sesión del Consejo Técnico Escolar y un taller intensivo de formación continua, con lo cual se cumple con los lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta resolución surge después de la controversia generada por la propuesta de la autoridad federal de anticipar el fin de cursos al 5 de junio. El gobierno jalisciense rechazó dicha iniciativa, bajo el argumento de que un recorte tan drástico afectaría el aprendizaje y generaría una presión desproporcionada sobre el sistema de cuidados familiares, el cual recae mayoritariamente en las madres trabajadoras.

Ajustes al calendario escolar en Jalisco por el Mundial 2026

El Estadio AKRON, ubicado en el municipio de Zapopan, albergará cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, motivo por el cual se aplicaron ajustes en la modalidad de enseñanza. Para evitar el colapso de las vialidades y facilitar los operativos de seguridad en la ciudad, se determinó suspender las actividades presenciales en fechas específicas. Estas jornadas educativas no se cancelan de ninguna manera, sino que transitan hacia un formato a distancia, lo cual permite que los alumnos continúen con sus planes de estudio desde sus hogares sin interrupciones mayores.

El primer ajuste ocurrirá el jueves 11 de junio, fecha del partido inaugural de la justa mundialista entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Durante este día, la modalidad virtual se aplicará en la totalidad de los planteles de Jalisco.

Posteriormente, los días 18, 23 y 26 de junio, la medida de educación a distancia funcionará de manera exclusiva para las escuelas situadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ya que el resto de los municipios no enfrentará las mismas complicaciones de tráfico ni de seguridad.

Los partidos programados, como el México contra Corea del Sur el 18 de junio, el Colombia frente a la República Democrática del Congo el 23 de junio, y el Uruguay contra España el 26 de junio, atraerán a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Al reducir la cantidad de traslados escolares en estas fechas, las autoridades buscan mitigar el impacto en el transporte público y las principales arterias viales de la capital jalisciense.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

