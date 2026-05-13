Mery Pozos pone bajo la lupa gasto por subcontrataciones en Guadalajara

La diputada federal, Mery Pozos anunció que dará una revisión puntual al manejo de las finanzas del Ayuntamiento de Guadalajara, particularmente al uso de una partida destinada a subcontrataciones que asciende a mil 500 millones de pesos anuales, al considerar que existe discrecionalidad en el ejercicio de esos recursos.

Durante una rueda de prensa, la legisladora señaló que los ciudadanos tienen derecho a conocer con claridad en qué y cómo se gasta el presupuesto municipal, por lo que adelantó que habrá una revisión “con lupa” de este tipo de erogaciones.

Pozos destacó que Guadalajara cuenta con un presupuesto histórico de 13 mil 500 millones de pesos, además de los 5 mil 800 millones de pesos que llegan a la población a través de programas sociales del Gobierno Federal, por lo que rechazó que exista falta de apoyo presupuestal para el municipio.

En otro tema, la diputada se refirió a las deficiencias en servicios públicos como atención en la Cruz Verde, poda de árboles, bacheo y recolección de basura. Aseguró que continuará realizando brigadas de limpieza en parques y calles mientras las autoridades municipales no atiendan estas necesidades.

Mery Pozos afirmó que las pintas relacionadas con Morena “no son ilegales ni inmorales”

Respecto a la controversia por bardas con propaganda de Morena, Mery Pozos afirmó que las pintas relacionadas con su casa de enlace “no son ilegales ni inmorales”, al señalar que forman parte de las obligaciones de difusión y atención ciudadana que corresponden a un legislador.

Asimismo, respondió a las declaraciones de la presidenta estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez, y sostuvo que la dirigencia debe garantizar condiciones equitativas para todos los aspirantes en Guadalajara, sin favorecer a una sola figura política.

Finalmente, la legisladora adelantó que incrementará su presencia en territorio, luego de que, dijo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyera a diputados y representantes populares a mantener cercanía con la ciudadanía durante una reunión privada realizada en Palacio Nacional.

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NA