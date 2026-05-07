Configura a EL INFORMADOR en Google y no dejes que el clima te sorprenda

Para resolver esta necesidad informativa, Google ha implementado recientemente una función global conocida como Fuentes Preferidas . Esta actualización tecnológica está diseñada para que los usuarios recuperen el control absoluto de sus pantallas, garantizando el acceso directo a las noticias más relevantes y urgentes de su entorno local , como sucede con el reporte del clima.

El poder de elección en Google Discover

Esta innovadora herramienta digital devuelve el poder de decisión a los lectores frente a los constantes y a veces impredecibles cambios del algoritmo. Básicamente, esta configuración permite que tú decidas exactamente qué medios de comunicación aparecen primero en la codiciada sección de Noticias Destacadas y en tu feed diario .

Para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esto significa tener acceso inmediato a información verificada y de primera mano. Podrás consultar las alertas del clima, el pronóstico de las altas temperaturas y los reportes de tráfico sin filtros, asegurando que tu rutina no se vea afectada por imprevistos.

Paso a paso: Cómo priorizar a EL INFORMADOR

Configurar esta preferencia en tu dispositivo es un proceso sumamente sencillo que puedes realizar desde cualquier teléfono celular, tableta o computadora personal. Al hacerlo, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria para mantenerte a salvo del calor.

Aplica esta lista de puntos clave para lograrlo rápidamente:

• Primero, ingresa al buscador desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.

• Segundo, da clic en el enlace directo de preferencias http://google.com/preferences/source?q=informador.mx.

• Tercero, en el menú desplegable, marca la casilla blanca de la derecha.

Con esta sencilla pero poderosa acción digital, garantizas que el periodismo local, respaldado por más de un siglo de rigor histórico, se mantenga siempre visible. Es la mejor estrategia para que las notas sobre el clima y el calor te aparezcan siempre a un solo clic de distancia.

Asegura tu información también desde Google News

Si eres un usuario frecuente de la aplicación Google News para mantenerte al día con el acontecer local, el proceso para priorizar nuestras noticias es igualmente rápido. Esta plataforma también permite personalizar tu experiencia de lectura para que nunca te pierdas una actualización meteorológica importante.

Para configurarlo, simplemente abre la aplicación de noticias directamente en tu dispositivo móvil inteligente. Utiliza la herramienta de la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla, teclea el nombre de nuestro diario y selecciona la opción para seguirnos y destacarnos entre tus fuentes principales.

Al elegir a EL INFORMADOR como tu medio de cabecera en todas estas plataformas, te aseguras de recibir alertas precisas sobre las temperaturas extremas que azotan a la región . No permitas que la inteligencia artificial decida qué información es vital para tu seguridad y comodidad diaria.

Toma hoy mismo el control de tu consumo de noticias y mantente siempre prevenido ante las inclemencias del tiempo. La información oportuna es tu mejor herramienta para enfrentar el clima, proteger a tu familia y tomar las mejores decisiones en tu día a día dentro de la ciudad.

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