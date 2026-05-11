Hot Sale 2026 en Liverpool: fechas, horarios y descuentos

La cadena de tiendas departamentales Liverpool se prepara para dar inicio a un nuevo evento de descuentos: el Hot Sale 2026, una campaña anual de comercio electrónico en la que la empresa participa con ofertas tanto en sus canales digitales como en cada una de sus sucursales.

El Hot Sale en Liverpool representa una excelente oportunidad para los consumidores que desean adquirir productos de diversas categorías con facilidades de pago y descuentos especiales. Por ello, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el evento, incluidas las fechas, los horarios de las tiendas y los descuentos que se esperan.

¿Qué es el Hot Sale y por qué es tan importante en México?

El Hot Sale es la campaña de comercio electrónico más importante del país y la edición de este año está a punto de comenzar, lo que significa que los consumidores tendrán acceso a descuentos exclusivos en diversas plataformas.

El Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar el comercio electrónico e incentivar a los usuarios a realizar compras durante el periodo de la campaña.

La primera edición del Hot Sale se llevó a cabo en 2014 y, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos de ventas en línea más populares de México. A través de esta campaña, las marcas tienen la oportunidad de darse a conocer y los usuarios pueden adquirir productos a precios más accesibles.

Hot Sale en Liverpool: fechas clave para aprovechar los descuentos

El Hot Sale 2026 de Liverpool se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Durante este periodo, la tienda departamental participará en la campaña comercial con descuentos en línea —a través de su sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket—, además de promociones en sus tiendas físicas.

La empresa adelantó que durante estos días habrá descuentos destacados en categorías como celulares, estufas, ropa, salas, bicicletas, colchones, computadoras, pantallas, llantas, lavadoras, motos, refrigeradores, maquillaje, zapatos, joyería y lentes, entre otros productos seleccionados.

Hasta el momento, los horarios en los que operarán las tiendas no han sido especificados. Por ello, Liverpool invitó a sus consumidores a mantenerse atentos a sus canales oficiales de comunicación para conocer cualquier cambio en los horarios de apertura y cierre de sus sucursales.

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MB