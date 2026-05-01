Prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco termina en mayo: requisitos y fecha límite

El cambio de placas en Jalisco es un procedimiento obligatorio para los propietarios de vehículos que cuentan con láminas de diseños obsoletos, es decir, que no cumplen con la normativa federal vigente. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la sustitución de placas vehiculares en el estado, las autoridades ampliaron la prórroga para el trámite gratuito; sin embargo, esta concluye en mayo.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Pública, la prórroga aplica para quienes hayan pagado su refrendo 2025 en ese mismo año y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, quienes no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificación del registro.

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La prórroga estará vigente hasta el viernes 29 de mayo. En este sentido, las autoridades invitan a la población a no dejar el trámite para el último momento y acudir con la documentación necesaria a alguna de las oficinas recaudadoras del estado, dentro del horario de atención, lo antes posible.

Requisitos para el cambio gratuito de placas en Jalisco sin cita

Tras anunciar una nueva ampliación de la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco, la Secretaría de Hacienda Pública informó que ya no es necesario contar con una cita previa para realizar el trámite.

De este modo, los contribuyentes solo deben acudir directamente a las oficinas recaudadoras del estado con los siguientes documentos:

Pago del refrendo 2025 realizado durante el mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey).

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de verificación: aprobado o no aprobado.

El nuevo plazo busca evitar la saturación de contribuyentes en las oficinas recaudadoras.

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

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MB

