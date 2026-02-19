Jalisco es el estado en el que se han detectado más casos de sarampión durante el 2026, siendo el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el territorio al interior de la entidad donde se concentran más contagios.

En este escenario, a inicios de esta semana la Secretaría de Salud Federal anunció que Jalisco forma parte de la lista de once entidades prioritarias para atender el brote a través de una intensa campaña de vacunación. Cabe decir que la aplicación de vacunas fue la ruta que ayudó a Chihuahua, el estado con la mayor cantidad de contagios el año pasado, a controlar la enfermedad.

¿Por qué subieron los casos de sarampión en Jalisco?

Autoridades sanitarias señalan la falta de vacunación como la principal causa del brote que afecta a la entidad. Esto, explicó Leonel García Benavides, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá, se debe en parte a la desinformación y pérdida de confianza en las vacunas.

Tras la pandemia del Covid-19, la cobertura de vacunación disminuyó, además, la relajación de las medidas básicas de higiene entre la población infantil también contribuyó a fortalecer el brote de sarampión.

¿Cuál es el municipio del Área Metropolitana de Guadalajara con más casos de sarampión?

Desde el inicio del brote de sarampión el año pasado, Jalisco acumula 2 mil 659 contagios, sin embargo, la mayor parte -mil 995- de ellos se han detectado este año.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, Tlaquepaque es el municipio con más casos de sarampión, no solo del Área Metropolitana de Guadalajara, sino de todo Jalisco.

En toda la metrópoli, las autoridades han intensificado la aplicación de vacunas, por lo que en Tlaquepaque se han aplicado cerca de 50 mil dosis y más de 25 mil en Tonalá.

En Guadalajara, el Gobierno municipal acordó reforzar los protocolos de actuación ante la detección de casos entre la comunidad estudiantil y docente, así como habilitar un grupo de difusión oficial en el que participen representantes del sector educativo, personal docente y padres de familia.

En Zapopan, el Hospitalito amplió su capacidad de atención en un 70 por ciento para reforzar las jornadas de vacunación contra el sarampión. En este lugar se aplican desde la dosis 0 a los seis meses de vida y el refuerzo a los 18 meses. También se aplica una tercera dosis después de los 10 años. La campaña está dirigida a aquellas personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo o que no tienen la certeza de tenerlo.

Por último, en Tlajomulco se aplican vacunas de manera regular en distintas unidades municipales de la Cruz Verde, además de que se instalaron macromódulos durante los primeros días de febrero a fin de contener el brote de sarampión.

Cabe decir que el Gobierno Federal lanzó una plataforma en la que se pueden revisar las ubicaciones de los módulos de vacunación habilitados en todo el país: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ .

México superó esta semana los 10 mil casos de sarampión confirmados desde enero del año pasado a causa de un brote que ha cobrado la vida de 31 personas, según los últimos datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Esta semana, la dependencia confirmó la primera muerte por sarampión en Jalisco del 2026, con lo que suman tres desde el inicio del brote. Todas se trataron de menores que no contaban con el esquema de vacunación completo.

