El día de ayer por la noche, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el Hotel RIU Plaza Guadalajara anunció la reapertura del Rooftop Bar 360° tras el incidente ocurrido el pasado 10 de febrero del año en curso, día en que un hombre envestido de un paracaídas acudió a la terraza y saltó de la misma, poniendo en riesgo su integridad y la de otras personas.

Momentos después de dicho suceso, el Ayuntamiento municipal procedió a la clausura de la terraza ubicada en el piso 42 del rascacielos que es el edificio más alto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esto luego de que el Gobierno de Guadalajara realizara una inspección, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Inspección que concluyó con la identificación de deficiencias, como la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, así como de medidas de seguridad.

En ese momento, el negocio fue clausurado y se anunció la permanencia de estado hasta que se acreditara el cumplimiento pleno de todas las medidas de seguridad y las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas. Y esa fecha llegó poco más de una semana después.

Ayer por la noche, la cuenta de Facebook del Hotel RIU Plaza Guadalajara publicó el siguiente mensaje anunciando su regreso en operaciones:

"¡Estamos de vuelta! / El Rooftop Bar 360º ya está abierto y operando con normalidad. / Ven a disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, cócteles y el ambiente que tanto te gusta. / Nos vemos en las alturas!" se puede leer en una publicación que ha obtenido bastante e interacción, especialmente en sentido al incidente con el paracaidista.

De acuerdo con el Hotel RIU Plaza Guadalajara, el Rooftop Bar 360º cuenta con las mejores vistas de la ciudad, un gran ambiente en las alturas que puede ser aderezado con cócteles de autor, botanas frías y calientes para compartir. El Rooftop Bar 360º vuelve a su operación normal la cual es de servicio todos los días a través de recepciones confirmadas en su página web.

