Esta mañana, tras una sesión dividida en el cabildo con 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, Laura Janeth Ibarra Cortez fue nombrada nueva tesorera del Ayuntamiento de Tequila.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que este nombramiento permitirá destrabar los recursos que estaban congelados.

"Afortunadamente, hoy muy temprano, ya después de este llamado que hicimos el día de ayer, sesionó el Ayuntamiento de Tequila y se ha nombrado a una nueva tesorera. Nos da mucho gusto que se haya nombrado a una tesorera municipal; me da mucho gusto que se hayan logrado los acuerdos", dijo.

Añadió que este nombramiento permitirá descongelar las cuentas y que se haga el pago a los empleados municipales, los miembros de la policía y hasta la luz.

"Conseguimos una prórroga, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, que nos dio un plazo de 72 horas más", agregó en entrevista realizada al término de la inauguración de Expo Mueble Internacional.

Explicó que para destrabar los recursos hay dos rutas: una es solicitar a la Fiscalía General de la República, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la segunda ruta es abrir nuevas cuentas.

El nombramiento se da luego de la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro y otros funcionarios del municipio acusados de extorsión y de estar ligados a un grupo de la delincuencia organizada. Además de que existen dos exfuncionarios prófugos de la justicia: el tesorero y quien fuera el jefe de gabinete.

Ayer por la noche, el Ayuntamiento de Tequila informó que personas ajenas a la institución siguen extorsionando a los ciudadanos.

"Es muy preocupante, tenemos que investigar desde la Fiscalía, la Policía Estatal; la promesa nuestra, del Gobierno federal y del Gobierno estatal, es que se acabaron las extorsiones en Tequila, no puede haber ni una más, ni a grandes empresarios, ni a pequeños empresarios".

Finalmente, Lemus dijo que regresará a Tequila la próxima semana para revisar las cosas y retomar el Museo del Tequila.

