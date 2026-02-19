La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que las y los fieles se preparan de forma espiritual para la celebración de la Pascua, el momento de la resurrección de Jesús de entre los muertos tras haber fallecido en la cruz. Durante este tiempo, que dura 40 días que se cuentan a partir del miércoles de ceniza (18 de febrero de 2026) los creyentes emulan el ayuno físico del Hijo de Dios en el desierto mediante la abstinencia de comer carne roja.Debido a esto, las personas buscan cumplir este ayuno y para ello, en su gran mayoría, sustituyen la alimentación cotidiana de carne con mariscos. Las y los fieles creyentes se mudan de las carnicerías a las pescaderías en estas fechas con la intención de respetar la tradición y prepararse para la celebración.La restricción de no comer carne se observa el miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Para muchos creyentes, sustituir la carne por pescado no solo cumple con la norma religiosa, sino que simboliza respeto por el sacrificio de Cristo.La Cuaresma 2026 ya está aquí. Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras mariscos y otros productos del mal de la mejor calidad y a los mejores precios en la ciudad.Históricamente, la carne ha estado relacionada con la abundancia, la celebración y el placer. Por ello, renunciar a ella representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF