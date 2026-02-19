La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que las y los fieles se preparan de forma espiritual para la celebración de la Pascua , el momento de la resurrección de Jesús de entre los muertos tras haber fallecido en la cruz. Durante este tiempo, que dura 40 días que se cuentan a partir del miércoles de ceniza (18 de febrero de 2026) los creyentes emulan el ayuno físico del Hijo de Dios en el desierto mediante la abstinencia de comer carne roja.

Debido a esto, las personas buscan cumplir este ayuno y para ello, en su gran mayoría, sustituyen la alimentación cotidiana de carne con mariscos . Las y los fieles creyentes se mudan de las carnicerías a las pescaderías en estas fechas con la intención de respetar la tradición y prepararse para la celebración.

¿Cuándo aplica la abstinencia?

La restricción de no comer carne se observa el miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Para muchos creyentes, sustituir la carne por pescado no solo cumple con la norma religiosa, sino que simboliza respeto por el sacrificio de Cristo .



La Cuaresma 2026 ya está aquí. Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras mariscos y otros productos del mal de la mejor calidad y a los mejores precios en la ciudad .

La Gallina Feliz

Ubicación : Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos

: Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas; sábados de 08:30 a 15:00 horas

Almacén de Noé (Montevideo)

Ubicación : Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier

: Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas; domingos de 09:00 a 15:00 horas

Merkabastos

Ubicación : Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol

: Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 22:30 horas

Mercado del Mar

Ubicación : Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial

: Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial Horario: Lunes a domingo de 06:00 a 19:00 horas

Pescadería Guille

Ubicación : C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez

: C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 16:00 horas

¿Por qué no se come carne en ciertos días de la Curesma?

Históricamente, la carne ha estado relacionada con la abundancia, la celebración y el placer . Por ello, renunciar a ella representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.

