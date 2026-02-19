Jueves, 19 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Cuaresma 2026

¿Dónde comprar mariscos a un buen precio esta Cuaresma en Guadalajara?

Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras mariscos y otros productos del mal de la mejor calidad y a los mejores precios

Por: Fabián Flores

La abstinencia del consumo de carne en la Cuaresma honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu hacia la Semana Santa. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La abstinencia del consumo de carne en la Cuaresma honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu hacia la Semana Santa. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que las y los fieles se preparan de forma espiritual para la celebración de la Pascua, el momento de la resurrección de Jesús de entre los muertos tras haber fallecido en la cruz. Durante este tiempo, que dura 40 días que se cuentan a partir del miércoles de ceniza (18 de febrero de 2026) los creyentes emulan el ayuno físico del Hijo de Dios en el desierto mediante la abstinencia de comer carne roja.

Debido a esto, las personas buscan cumplir este ayuno y para ello, en su gran mayoría, sustituyen la alimentación cotidiana de carne con mariscos. Las y los fieles creyentes se mudan de las carnicerías a las pescaderías en estas fechas con la intención de respetar la tradición y prepararse para la celebración.

¿Cuándo aplica la abstinencia?

La restricción de no comer carne se observa el miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Para muchos creyentes, sustituir la carne por pescado no solo cumple con la norma religiosa, sino que simboliza respeto por el sacrificio de Cristo.

Lee también: EN VIVO | Sismos en México | Jueves 19 de febrero

No lo dejes para el final...

La Cuaresma 2026 ya está aquí. Te compartimos los sitios mejor calificados en Guadalajara para que adquieras mariscos y otros productos del mal de la mejor calidad y a los mejores precios en la ciudad.

La Gallina Feliz

  • Ubicación: Av. del Mercado 1097, Mercado de Abastos
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00  a 18:00 horas; sábados de 08:30 a 15:00 horas

Almacén de Noé (Montevideo)

  • Ubicación: Av. Montevideo 3528, Colinas de San Javier
  • Horario: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas; domingos de 09:00 a 15:00 horas

Merkabastos

  • Ubicación: Av. Periférico Poniente, Manuel Gómez Morin 2109-INT.1, Paseos del Sol
  • Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 22:30 horas

Mercado del Mar

  • Ubicación: Av. Gobernador Luis G. Curiel 3323, El Manantial
  • Horario: Lunes a domingo de 06:00 a 19:00 horas

Pescadería Guille

  • Ubicación: C. Monte Parnaso, La Perdida, Colonia Belisario Domínguez
  • Horario: Lunes a domingo de 07:00 a 16:00 horas

¿Por qué no se come carne en ciertos días de la Curesma?

Históricamente, la carne ha estado relacionada con la abundancia, la celebración y el placer. Por ello, renunciar a ella representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.

Te recomendamos: Astronauta capta desde el espacio una vista del lago de Chapala y su entorno volcánico

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones