El Gobierno de Guadalajara anunció una serie de descuentos de hasta 80 por ciento en pago del predial donde las y los tapatíos tendrán hasta el próximo 28 de febrero de este 2026 para poder acceder a dicha promoción. Este impuesto, que se paga de manera anual por los propietarios de inmuebles, es gestionado por el Ayuntamiento Tapatío; los recursos recaudados se destinan a fortalecer servicios esenciales como el alumbrado público, la recolección de residuos y la conservación de calles e infraestructura urbana, beneficiando así a toda la comunidad.10 por ciento de descuento.50 por ciento de descuento.60 por ciento de descuento.80 por ciento de descuento.60 años o más: Personas jubiladasPersonas en viudezPersonas con discapacidadLas siguientes recaudadoras cuentan con un horario especial hasta el próximo 28 de febrero de lunes a viernes: 8:00 am a las 15:00 horas, mientras que el sábado es de 9:00 am a las 2:00 pm.Recaudadora No. 1Recaudadora No. 2Recaudadora No. 3Recaudadora No. 4Recaudadora No. 5Recaudadora No. 6También puedes pagar en línea a través del siguiente enlace: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta