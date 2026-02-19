El Gobierno de Guadalajara anunció una serie de descuentos de hasta 80 por ciento en pago del predial donde las y los tapatíos tendrán hasta el próximo 28 de febrero de este 2026 para poder acceder a dicha promoción.

Este impuesto, que se paga de manera anual por los propietarios de inmuebles, es gestionado por el Ayuntamiento Tapatío; los recursos recaudados se destinan a fortalecer servicios esenciales como el alumbrado público, la recolección de residuos y la conservación de calles e infraestructura urbana, beneficiando así a toda la comunidad.

Descuentos en el pago predial en Guadalajara

10 por ciento de descuento.

Este descuento está dirigido a la población en general que realice su pago predial o cuotas de mantenimiento en cementerios.

50 por ciento de descuento.

Para personas de 60 a 74 años.

Pensionadas/ jubiladas, con discapacidad o viudez (aplica solo un inmueble).

Mujeres madres de familia en situación vulnerable (inmueble no mayor a 3 millones de pesos de valor fiscal y sea propietaria de manera individual).

60 por ciento de descuento.

Personas de 75 a 79 años.

80 por ciento de descuento.

Personas mayores de 80 años (sobre el primer 1 millón 123 mil 500 de pesos de valor fiscal).

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

Documentos para acceder a los descuentos del pago predial en GDL.

60 años o más:

Acta de nacimiento o documento oficial (INE, INAPAM o DIF)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a su nombre. En caso de que el comprobante esté a nombre de su cónyuge deberá presentar también acta de matrimonio.

Personas jubiladas

Acta de nacimiento o documento oficial (INE, INAPAM o DIF)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a su nombre. En caso de que el comprobante esté a nombre de su cónyuge deberá presentar también acta de matrimonio.

Copia de talón de ingresos o credencial que acredite como tal (jubilada/pensionada)

Personas en viudez

Acta de nacimiento o documento oficial (INE, INAPAM o DIF)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a su nombre. En caso de que el comprobante esté a nombre de su cónyuge deberá presentar también acta de matrimonio.

Copia de talón de ingresos o credencial que acredite como tal (jubilada/pensionada)

Copia simple de acta de matrimonio

Copia simple de acta de defunción del cónyuge

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento o documento oficial (INE, INAPAM o DIF)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a su nombre. En caso de que el comprobante esté a nombre de su cónyuge deberá presentar también acta de matrimonio.

Credencial de discapacidad

Certificado médico expedido por una institución oficial que acredite porcentaje de discapacidad.

Lugares para pagar tu predial en Guadalajara.

Las siguientes recaudadoras cuentan con un horario especial hasta el próximo 28 de febrero de lunes a viernes: 8:00 am a las 15:00 horas, mientras que el sábado es de 9:00 am a las 2:00 pm.

Recaudadora No. 1

Miguel Blanco 901, col. Centro.

Recaudadora No. 2

5 de Febrero, col. Las Conchas.

Recaudadora No. 3

Av. Circunvalación Oblatos, 2921, col. Oblatos.

Recaudadora No. 4

Hospital 50, col. El Retiro.

Recaudadora No. 5

Av. Fray Andrés de Urdaneta 1800, col. Jardines de la Cruz.

Recaudadora No. 6

Av. Hidalgo 371, esquina con 16 de Septiembre (subterráneo de la Plaza Tapatía).

También puedes pagar en línea a través del siguiente enlace: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta

