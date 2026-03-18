¿Cuál es el árbol de flores rojas que pinta las calles de Guadalajara?

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la llegada de la primavera no solo se percibe en el aumento de la temperatura, sino también en el color que invade sus calles. Entre las diversas especies, destaca el tabachín —también conocido como flamboyán o "árbol de fuego"— por sus vistosas flores rojas y naranjas durante esta temporada.

Se trata de un árbol fácil de reconocer por su copa amplia, que brinda abundante sombra, y por la intensidad de sus flores, que lo convierten en uno de los más llamativos del paisaje urbano. Su floración ocurre al final de la época de calor, antes del inicio de las lluvias.

El árbol de flores rojas que pinta a la ciudad, lo que debes saber

El tabachín pertenece a la familia de las fabáceas y es considerado uno de los árboles más coloridos del mundo. Puede alcanzar hasta 15 metros de altura y se caracteriza por su follaje verde brillante, aunque es de hojas caducas, por lo que las pierde conforme avanzan las semanas y se aproxima la temporada de lluvias.

En Guadalajara es común encontrar al menos un ejemplar por calle, por lo que se vuelve un elemento visual de la temporada. Además de sus flores, produce vainas largas que pueden medir hasta 60 centímetros, las cuales caen junto con los pétalos.

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Originario de Madagascar, este árbol se ha adaptado a gran parte del territorio mexicano y es utilizado principalmente con fines ornamentales. Sin embargo, también se le atribuyen propiedades medicinales y usos tradicionales: sus vainas, por ejemplo, pueden emplearse como instrumentos de percusión, similares a maracas, y en algunas regiones se utilizan para aliviar reumas o la tos. Sobre esto, vale la pena consultar a un médico.

Otros árboles que florecen en primavera en Guadalajara

Aunque el tabachín es uno de los más llamativos, no es el único árbol de la temporada. Antes de su floración, otras especies ya han comenzado a llenar la ciudad de color.

Las jacarandas, con su característico tono morado, suelen ser de las primeras. A ellas se suman especies como la lluvia de oro (Cassia fistula), que produce racimos amarillos en forma de cascada; y la rosa morada (Tabebuia rosea), cuyas flores van del lila al rosa pálido.

También aparece el árbol conocido como primavera o guayacán (Handroanthus chrysanthus), que durante algunas semanas se cubre completamente de flores amarillas antes de perder su follaje, creando un espectáculo visual en distintas zonas de la ciudad, ideal para quienes buscan tomar fotos del paisaje urbano.

¿Cuándo inicia la primavera en México en 2026?

El equinoccio de primavera en México en 2026 ocurrirá este viernes 20 de marzo a las 08:46 horas. Este evento astronómico marca el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste, provocando que el día y la noche tengan la misma duración.

A partir de esa fecha, comienza un periodo de aproximadamente 93 días caracterizado por el aumento de las temperaturas, hasta la llegada del solsticio de verano el 21 de junio.

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