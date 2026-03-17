Todavía falta para que la temporada de huracanes 2026 en México, en las cuencas del Pacífico y el Atlántico, arranque. Sin embargo, ya se sabe cuáles serán los nombres que se asignarán a los ciclones tropicales que se formen.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio de las lluvias, de manera oficial la temporada arranca el 15 de mayo en el litoral del Pacífico mexicano, mientras que en el Atlántico comienza el 1 de junio. En ambos casos, el periodo concluye el 30 de noviembre.

Se espera que en las próximas semanas la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dé a conocer el pronóstico para la temporada 2026, junto con detalles sobre la actividad ciclónica que se prevé este año.

¿Cuándo se le asigna nombre a un ciclón en la temporada de huracanes?

Un fenómeno meteorológico recibe un nombre cuando alcanza la categoría de tormenta tropical, es decir, cuando presenta vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.

La asignación de nombres es responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que utiliza listas predefinidas en orden alfabético para cada temporada, y que se van rotando cada seis años.

Los nombres pueden ser retirados si un ciclón causa daños importantes. Un ejemplo reciente fue dado a conocer el pasado 4 de marzo, cuando se anunció que "Melissa" fue eliminado de la lista tras los daños registrados en el Caribe en octubre de 2025. En su lugar, se incorporó el nombre "Molly".

Lista de nombres para ciclones 2026 en el Pacífico

Para el océano Pacífico, la lista de nombres que se utilizará en 2026 es la siguiente:

"Amanda"

"Boris"

"Cristina"

"Douglas"

"Elida"

"Fausto"

"Geneviev"

"Hernan"

"Iselle"

"Julio"

"Karina"

"Lowell"

"Marie"

"Norbert"

"Odalys"

"Polo"

"Rachel"

"Simon"

"Trudy"

"Vance"

"Winnie"

"Xavier"

"Yolanda"

"Zeke"

Lista de nombres para ciclones 2026 en el Atlántico

En el caso del Atlántico, los nombres asignados para la temporada 2026 serán:

"Arthur"

"Bertha"

"Cristobal"

"Dolly"

"Edouard"

"Fay"

"Gonzalo"

"Hanna"

"Isaias"

"Josephine"

"Kyle"

"Leah"

"Marco"

"Nana"

"Omar"

"Paulette"

"Rene"

"Sally"

"Teddy"

"Vicky"

"Wilfred"

¿Por qué se le ponen nombres a los ciclones?

Los nombres de las listas que se utilizan para llamar a los ciclones permiten identificar de manera clara a cada sistema tropical, facilitar su seguimiento y mejorar la comunicación de alertas a la población.

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