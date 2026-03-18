La mañana de este miércoles 18 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas con 98 puntos IMECA y Santa Fe con 85 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 18 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 98 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 54 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 18 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita -1 Buena Atemajac 54 Buena Country 63 Buena Oblatos 64 Buena Centro 60 Aceptable Tlaquepaque 81 Buena Loma Dorada -1 Buena Águilas 59 Buena Miravalle 79 Mala Santa Anita -1 Buena Santa Fe 85 Aceptable Las Pintas 98 Mala Vallarta 74 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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