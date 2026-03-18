La mañana de este miércoles 18 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas con 98 puntos IMECA y Santa Fe con 85 puntos IMECA. El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 98 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 54 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 18 de marzo: La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS