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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG HOY 18 de marzo

La mañana de este miércoles 18 de marzo se registran índices altos de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); aquí te decimos cuál es la calidad del aire en la ciudad.

Por: El Informador

Este miércoles18 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 98 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este miércoles18 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Las Pintas con 98 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este miércoles 18 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como en Las Pintas con 98 puntos IMECA y Santa Fe con 85 puntos IMECA. 

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 18 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Las Pintas con 98 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 54 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 18 de marzo: 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita -1 Buena
Atemajac 54 Buena
Country 63 Buena
Oblatos 64 Buena
Centro 60 Aceptable
Tlaquepaque 81 Buena
Loma Dorada -1 Buena
Águilas 59 Buena
Miravalle 79 Mala
Santa Anita -1 Buena
Santa Fe 85 Aceptable
Las Pintas 98 Mala
Vallarta 74 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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