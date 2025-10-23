CRT y Gobierno de Guanajuato impulsan producción de agave libre de deforestación

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, renovaron su convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en favor de la sustentabilidad del sector tequilero.

Uno de los puntos de este convenio es seguir garantizando que el cultivo de agave en Guanajuato, para la producción de Tequila, se realice sin causar deforestación, mediante la Marca de Certificación ARA (Agave Responsable Ambiental).

La importancia de Guanajuato en la agroindustria tequilera hoy reviste un gran valor, principalmente por su participación en el cultivo del agave, materia prima del Tequila.

Desde la implementación de ARA, se han registrado bajo este mecanismo en este estado 102 millones 436 mil 896 plantas de agave, establecidas en 30 mil 734 hectáreas dentro de los siete municipios que forman parte del territorio de Denominación de Origen Tequila.

Actualmente, Guanajuato representa el 11.85 % del inventario total del agave, consolidándose como el segundo estado con mayor producción de Agave tequilana Weber variedad azul, con 5 mil 802 agaveros registrados, que son quienes trabajan la tierra con pasión y respeto” mencionó el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

La primera firma de convenio se realizó en 2021, y su renovación en este 2025 reafirma el compromiso compartido entre el CRT y el Gobierno de Guanajuato con la preservación del medio ambiente y la producción sostenible del Tequila.

El territorio de la Denominación Origen Tequila (DOT) está conformado por 181 municipios de cinco Estados de México, en Guanajuato, la DOT abarca los municipios de Abasolo, Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita.

Por su parte, el secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, reafirmó el compromiso de Guanajuato con la conservación de los recursos naturales y la producción sustentable del agave, recalcando la importancia del esfuerzo en conjunto para lograrlo.

“La finalidad aquí ya se mencionaba, tener un producto de calidad sin demerito de los recursos naturales (…) Estamos renovando votos en el tema del Agave Responsable Ambiental y en donde los 7 municipios del estado de Guanajuato y todos sus productores están comprometidos con esto”.

” Tequila es tradición, es amor a nuestra patria y esta es nuestra manera de poner nuestro granito de arena”, recalcó el secretario.

En el año 2021, el CRT, de la mano con el Gobierno del Estado de Jalisco, registraron en copropiedad la Marca de Certificación ARA, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando un paso decisivo para lograr un Tequila Libre de Deforestación.

En este sentido, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche Petersen, subrayó que ARA es un ejemplo de coordinación entre estados y del trabajo que se puede lograr cuando se comparte una visión común.

Mantente informado: Detectan vandalismo en semáforos presuntamente ocasionados por personas que piden dinero

“La certificación ARA es uno de nuestros más grandes tesoros” …” Agradecer al CRT porque sin ustedes ARA no sería posible, sigan contando con nosotros como hasta ahora y más para seguir fortaleciéndonos y crecer juntos, muchísimas felicidades por esta renovación” mencionó durante su discurso la titular de la SEMADET.

Hasta el momento, son más de 2.7 millones de litros de Tequila ARA los que se han producido, cifra que continúa en aumento.

Otras de las acciones que realiza la agroindustria tequilera para cumplir con los objetivos en temas de sustentabilidad, son la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo del agave, uso eficiente de la energía y el agua, tratamiento de residuos, economía circular, entre otras acciones, que reflejan su compromiso con el medio ambiente y con las futuras generaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

