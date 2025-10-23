La Vía RecreActiva de Guadalajara, el programa social que desde hace más de dos décadas transforma algunas de las vialidades más importantes de la metrópoli en espacios de encuentro para las familias tapatías, tiene un amplio programa de actividades para este domingo 26 de octubre.A través de las redes sociales oficiales del proyecto, las autoridades compartieron la agenda de actividades para que chicos y grandes puedan disfrutar. En la programación de la siguiente jornada dominical destaca el desfile de títeres gigantes sobre la avenida Juárez, además de visitas al Panteón de Belén.Proyecto Samsara: Exprésate en VíaHora: 10:00 a 12:00 hrs.Visita al Panteón de Belén: A dar el rolHora: Salidas 10:00 y 11:30 hrs.Yoga de la RisaHora: 11:00 a 12:30 hrs.Ubicación: Av. San Jacinto S/N, Col. San AndrésMi Tierra es Diversa – Baile folclóricoHora: 10:00 a 14:00 hrs.Cruz Roja Mexicana – Módulo informativo de serviciosHora: 09:00 a 14:00 hrs.Quiropraxia – Terapia manual de ligamentosHora: 09:00 a 14:00 hrs.Ping Pong SueloHora: 08:00 a 14:00 hrs.Baile Retro – Canciones y baile retroHora: 11:00 a 14:00 hrs.Dodge Ball – Juego de quemadosHora: 09:00 a 14:00 hrs.Ubicación: Av. Vallarta 3120, Col. VallartaClase de PercusionesHora: 10:00 a 13:00 hrs.Sangre de mi Sangre – Enseñanza de tejidoHora: 09:00 a 12:00 hrs.Adopciones Caninas: Adopta GuadalajaraHora: 10:30 a 14:00 hrs.Donación de Alimentos – Punto de hidrataciónUbicación: Av. Chapultepec esq. Av. Vallarta / Jardín del CarmenHora: 09:00 a 12:00 hrs.Roda Brasileña – Zamba, percusiones, capoeiraUbicación: Av. Chapultepec y López CotillaHora: 10:00 a 14:00 hrs.Banda Musical del Estado de Jalisco – Cultura del EstadoUbicación: Av. Chapultepec esq. Av. La PazHora: 09:00 a 10:00 hrs. y 10:30 a 14:00 hrs.Activación Física: DecathlonUbicación: Av. Chapultepec esq. Av. Vallarta | Circuito MinervaHora: 09:00 a 13:00 hrs.Swing – Baile socialUbicación: Av. Chapultepec esq. Lerdo de TejadaHora: 12:00 a 13:30 hrs.Ubicación: Av. Juárez, esq. 8 de JulioNarcóticos Anónimos – Stand informativoHora: 09:00 a 14:00 hrs.Kalpulli Cuetzpalkalli – Taller de danza y cultura prehispánicaHora: 09:00 a 14:00 hrs.Ubicación: Av. Javier Mina esq. Sebastián AllendeFeria Deportiva InflableHora: 10:00 a 12:00 hrs.Desfile: Invasión de los TíteresUbicación: De Av. Ocampo a Av. Enrique Díaz de LeónHora: 10:00 a 11:00 hrs. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB