La Vía RecreActiva de Guadalajara, el programa social que desde hace más de dos décadas transforma algunas de las vialidades más importantes de la metrópoli en espacios de encuentro para las familias tapatías, tiene un amplio programa de actividades para este domingo 26 de octubre.

A través de las redes sociales oficiales del proyecto, las autoridades compartieron la agenda de actividades para que chicos y grandes puedan disfrutar. En la programación de la siguiente jornada dominical destaca el desfile de títeres gigantes sobre la avenida Juárez, además de visitas al Panteón de Belén.

¿Qué actividades habrá en la Vía RecreActiva este domingo?

PLAZA UNIVERSIDAD

Proyecto Samsara: Exprésate en Vía

Hora: 10:00 a 12:00 hrs.

ANDADOR ESCORZA

Visita al Panteón de Belén: A dar el rol

Hora: Salidas 10:00 y 11:30 hrs.

Yoga de la Risa

Hora: 11:00 a 12:30 hrs.

PARQUE SAN JACINTO

Ubicación: Av. San Jacinto S/N, Col. San Andrés

Mi Tierra es Diversa – Baile folclórico

Hora: 10:00 a 14:00 hrs.

Cruz Roja Mexicana – Módulo informativo de servicios

Hora: 09:00 a 14:00 hrs.

Quiropraxia – Terapia manual de ligamentos

Hora: 09:00 a 14:00 hrs.

Ping Pong Suelo

Hora: 08:00 a 14:00 hrs.

Baile Retro – Canciones y baile retro

Hora: 11:00 a 14:00 hrs.

Dodge Ball – Juego de quemados

Hora: 09:00 a 14:00 hrs.

PARQUE CLEMENTE OROZCO

Ubicación: Av. Vallarta 3120, Col. Vallarta

Clase de Percusiones

Hora: 10:00 a 13:00 hrs.

Sangre de mi Sangre – Enseñanza de tejido

Hora: 09:00 a 12:00 hrs.

Adopciones Caninas: Adopta Guadalajara

Hora: 10:30 a 14:00 hrs.

AV. CHAPULTEPEC / JARDÍN DEL CARMEN

Donación de Alimentos – Punto de hidratación

Ubicación: Av. Chapultepec esq. Av. Vallarta / Jardín del Carmen

Hora: 09:00 a 12:00 hrs.

Roda Brasileña – Zamba, percusiones, capoeira

Ubicación: Av. Chapultepec y López Cotilla

Hora: 10:00 a 14:00 hrs.

Banda Musical del Estado de Jalisco – Cultura del Estado

Ubicación: Av. Chapultepec esq. Av. La Paz

Hora: 09:00 a 10:00 hrs. y 10:30 a 14:00 hrs.

Activación Física: Decathlon

Ubicación: Av. Chapultepec esq. Av. Vallarta | Circuito Minerva

Hora: 09:00 a 13:00 hrs.

Swing – Baile social

Ubicación: Av. Chapultepec esq. Lerdo de Tejada

Hora: 12:00 a 13:30 hrs.

JARDÍN DEL CARMEN

Ubicación: Av. Juárez, esq. 8 de Julio

Narcóticos Anónimos – Stand informativo

Hora: 09:00 a 14:00 hrs.

Kalpulli Cuetzpalkalli – Taller de danza y cultura prehispánica

Hora: 09:00 a 14:00 hrs.

PLAZA 18 DE MARZO

Ubicación: Av. Javier Mina esq. Sebastián Allende

Feria Deportiva Inflable

Hora: 10:00 a 12:00 hrs.

AV. JUÁREZ

Desfile: Invasión de los Títeres

Ubicación: De Av. Ocampo a Av. Enrique Díaz de León

Hora: 10:00 a 11:00 hrs.

Agenda de actividades de la Vía RecreActiva para el domingo 26 de octubre. ESPECIAL

